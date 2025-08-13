Slušaj vest

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković da se radi na rešenjima za povoljnije kredite za građane.

- Ima prostora i radimo na snižavanju marži na kredite, ali ne za sve već samo za srednju klasu i siromašnije slojeve stanovništva - rekla je Tabaković na predstavljanju Izveštaja o infalciji za jul 2025.

Podsetimo, pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je povoljnije kredite za najugroženije građane u sklopu  ekonomskih mera koje će doprineti boljem životu građana.

- Plan je da i građani koji imaju najmanja primanja mogu da dobijaju neke povoljne kredite. Time se posebno bavimo i to ćemo posebno pojedinačno da razgovaramo sa bankama“, naveo je Vučić i dodao da će se, ukoliko neke banke ne budu htele da izađu u susret, postaviti pitanje njihove dalje saradnje sa državnim organima.

Ne propustiteNekretnineSJAJNA VEST ZA MLADE KOJI BI JEFTINI DRŽAVNI KREDIT ZA KUĆU: Stambeni krediti i za montažne kuće! Jemci mogu da budu i oni koji nisu članovi porodice
24.jpg
NekretnineOVE 2 LOKACIJE NAJVIŠE TRAŽE MLADI KOJI DIŽU JEFTINE STAMBENE KREDITE! Uzimaju ih masovno a polovina traži tačno 99.000 evra!
24.jpg
NovčanikKOJI KREDIT JE NAJJEFTINIJI? Šta kažu stručnjaci, nije baš sve kako piše na sajtu, postoje cake, PROVERITE!
1496523-profimedia0295699549-edit.jpg
InfoBiz"PLAN JE DA I GRAĐANI S NAJMANJIM PRIMANJIMA MOGU DA DOBIJU POVOLJNE KREDITE" Vučić o novim ekonomskim merama: Idemo s tim planovima da ljudi mogu da žive bolje
Screenshot 2025-08-10 183653.png