Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković da se radi na rešenjima za povoljnije kredite za građane.

- Ima prostora i radimo na snižavanju marži na kredite, ali ne za sve već samo za srednju klasu i siromašnije slojeve stanovništva - rekla je Tabaković na predstavljanju Izveštaja o infalciji za jul 2025.

Podsetimo, pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je povoljnije kredite za najugroženije građane u sklopu ekonomskih mera koje će doprineti boljem životu građana.