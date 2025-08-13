GUVERNER NAJAVILA JEFTINE KREDITE: Na njih ne mogu računati svi, evo ko će na njih imati pravo
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković da se radi na rešenjima za povoljnije kredite za građane.
- Ima prostora i radimo na snižavanju marži na kredite, ali ne za sve već samo za srednju klasu i siromašnije slojeve stanovništva - rekla je Tabaković na predstavljanju Izveštaja o infalciji za jul 2025.
Podsetimo, pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je povoljnije kredite za najugroženije građane u sklopu ekonomskih mera koje će doprineti boljem životu građana.
- Plan je da i građani koji imaju najmanja primanja mogu da dobijaju neke povoljne kredite. Time se posebno bavimo i to ćemo posebno pojedinačno da razgovaramo sa bankama“, naveo je Vučić i dodao da će se, ukoliko neke banke ne budu htele da izađu u susret, postaviti pitanje njihove dalje saradnje sa državnim organima.