Deset odsto onih koji su aplicirali za stan su mladi od 20 do 22 godine, dok oni od 23 do 25 godina čine 16 odsto ukupnog broja prijavljenih.

Mladi od 26 i 27 godina starosti čine 11 odsto prijavljenih za povoljne stambene kredite, a oni koji su stari od 27 do 29 godina - 15 odsto. Mladi starosti od 30 do 32 godine čine petinu prijavljenih.

Nešto manje od polovine - 44 odsto mladih želi stambeni kredit za prostor od 45 do 60 metara kvadratnih. Za stan od 30 do 45 kvadrata apliciralo je 19 odsto mladih, a za one od 60 do 75 kvadrata 21 odsto mladih. Dom veći od 75 kvadrata želi 11 odsto mladih.