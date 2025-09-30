Slušaj vest

Ovo pravo je uređeno Zakonom o socijalnoj zaštiti i pripada pojedincu ili porodici čiji su prihodi manji od iznosa pomoći utvrđenog zakonom.

Kako se računa novčana socijalna pomoć

Osnovica i nominalni iznosi

Nominalni iznosi socijalne pomoći utvrđuju se rešenjem Ministarstva i usklađuju dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa indeksom potrošačkih cena.

Prema najnovijim podacima (jul 2025), nominalni iznosi iznose:

  • Nosilac prava (odrasla osoba): 13.234 din
  • Svaka naredna odrasla osoba: 6.617 din
  • Dete do 18 godina: 3.983 din

Način izračunavanja stvarnog iznosa

Iznos koji korisnik dobija jednak je razlici između teoretskog iznosa po članu domaćinstva i prosečnih mesečnih prihoda domaćinstva u prethodna tri meseca.

Koji se prihodi računaju

U račun ulaze plata, penzija, ugovori o radu i drugi prihodi, osim onih koji su uredbom izuzeti.

Primer obračuna

  • Za četvoročlanu porodicu (dva odrasla i dvoje dece):
  • Odrasli nosilac: 13.234 din
  • Drugi odrasli: 6.617 din
  • Dvoje dece: 2 × 3.983 = 7.966 din
  • Ukupno: 27.817 din
  • Ako porodica ima prihod od 10.000 din mesečno, ostvaruje pravo na pomoć u visini od 17.817 din.
  • Ako ima prihod od 40.000 din mesečno, nema pravo na pomoć.

Gde podneti zahtev i koja je dokumentacija potrebna

Zahtev se podnosi u Centru za socijalni rad prema mestu prebivališta. Potrebno je priložiti:

Popunjen obrazac zahteva,
Dokaze o prihodima,
Izvode iz katastra ili potvrde o imovini,
Medicinsku dokumentaciju (ako se traži pomoć zbog bolesti),
Potvrdu o nezaposlenosti, ako je primenljivo.

Kalkulator socijalnih davanja

Na internetu postoje online kalkulatori socijalne pomoći. Oni daju okvirnu procenu, ali zvaničnu odluku donosi samo Centar za socijalni rad.

Česta pitanja građana i odgovori

Šta ako podnosilac živi sam, bolestan je, koristi lekove za živce i nesposoban je za rad?
Pravo može biti priznato uz medicinsku dokumentaciju. Kućni pritvor ili bolovanje se posebno razmatra, ali ne isključuje pravo na pomoć.
Šta ako je pomoć mala u odnosu na troškove lečenja?
Osim redovne pomoći, moguće je tražiti i jednokratnu novčanu pomoć zbog troškova lečenja.
Šta ako je pomoć ukinuta zbog vođenja imovine (npr. drugo vozilo koje je predato u staro gvožđe)?
Potrebno je dostaviti dokaz o odjavi vozila ili predaji u staro gvožđe i pokrenuti ponovni zahtev.
Da li roditelji dece sa posebnim potrebama imaju pravo na pomoć?
Da, imaju pravo na posebne naknade i dodatke. Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju za centar za socijalni rad.
Šta ako sam sama, bez primanja, a deca ne mogu da me izdržavaju?
Možete pokrenuti ponovni postupak; centar procenjuje da li deca realno mogu da vas izdržavaju i da li ispunjavate uslove.
Da li bolesna osoba sa invalidnim članovima domaćinstva može dobiti pomoć?
Da, pravo na pomoć može se ostvariti uz medicinsku dokumentaciju o nesposobnosti za rad i prihodima članova porodice.
Šta ako student ili član porodice radi povremeno i traži se povraćaj pomoći?
Moguće je uložiti žalbu ili zatražiti pravnu pomoć. Centri i Ministarstvo imaju procedure za ovakve slučajeve.
Šta ako sam samohrana majka, nezaposlena i živim sa bolesnim detetom?
Možete ostvariti pravo na socijalnu pomoć uz dokumentaciju o zdravstvenom stanju deteta i potvrdu o nezaposlenosti.
Šta ako su troškovi lečenja visoki, a penzija ili prihod ne pokrivaju?
Osim redovne socijalne pomoći, moguće je tražiti jednokratnu pomoć.
Šta ako živim sa punoletnom decom koja su bolesna ili nezaposlena?
Pravo se procenjuje u skladu sa prihodima i brojem članova domaćinstva. Podnošenjem zahteva centar procenjuje šta pripada.
Da li humanitarne donacije mogu pomoći u obrazovanju ili troškovima?
Da, preporučuje se povezivanje sa humanitarnim organizacijama koje distribuiraju pomoć porodicama u potrebi.
Šta ako nemam nikakva primanja i živim sama ili sa maloletnom decom?
Centar za socijalni rad procenjuje pravo u odnosu na prihode, imovinu i broj članova domaćinstva.

Novčana socijalna pomoć predstavlja sigurnosnu mrežu za najugroženije. Visina pomoći zavisi od broja članova porodice i njihovih prihoda, a pravo se ostvaruje podnošenjem zahteva u Centru za socijalni rad.

