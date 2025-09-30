Česta pitanja građana i odgovori

Šta ako podnosilac živi sam, bolestan je, koristi lekove za živce i nesposoban je za rad?

Pravo može biti priznato uz medicinsku dokumentaciju. Kućni pritvor ili bolovanje se posebno razmatra, ali ne isključuje pravo na pomoć.

Šta ako je pomoć mala u odnosu na troškove lečenja?

Osim redovne pomoći, moguće je tražiti i jednokratnu novčanu pomoć zbog troškova lečenja.

Šta ako je pomoć ukinuta zbog vođenja imovine (npr. drugo vozilo koje je predato u staro gvožđe)?

Potrebno je dostaviti dokaz o odjavi vozila ili predaji u staro gvožđe i pokrenuti ponovni zahtev.

Da li roditelji dece sa posebnim potrebama imaju pravo na pomoć?

Da, imaju pravo na posebne naknade i dodatke. Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju za centar za socijalni rad.

Šta ako sam sama, bez primanja, a deca ne mogu da me izdržavaju?

Možete pokrenuti ponovni postupak; centar procenjuje da li deca realno mogu da vas izdržavaju i da li ispunjavate uslove.

Da li bolesna osoba sa invalidnim članovima domaćinstva može dobiti pomoć?

Da, pravo na pomoć može se ostvariti uz medicinsku dokumentaciju o nesposobnosti za rad i prihodima članova porodice.

Šta ako student ili član porodice radi povremeno i traži se povraćaj pomoći?

Moguće je uložiti žalbu ili zatražiti pravnu pomoć. Centri i Ministarstvo imaju procedure za ovakve slučajeve.

Šta ako sam samohrana majka, nezaposlena i živim sa bolesnim detetom?

Možete ostvariti pravo na socijalnu pomoć uz dokumentaciju o zdravstvenom stanju deteta i potvrdu o nezaposlenosti.

Šta ako su troškovi lečenja visoki, a penzija ili prihod ne pokrivaju?

Osim redovne socijalne pomoći, moguće je tražiti jednokratnu pomoć.

Šta ako živim sa punoletnom decom koja su bolesna ili nezaposlena?

Pravo se procenjuje u skladu sa prihodima i brojem članova domaćinstva. Podnošenjem zahteva centar procenjuje šta pripada.

Da li humanitarne donacije mogu pomoći u obrazovanju ili troškovima?

Da, preporučuje se povezivanje sa humanitarnim organizacijama koje distribuiraju pomoć porodicama u potrebi.

Šta ako nemam nikakva primanja i živim sama ili sa maloletnom decom?

Centar za socijalni rad procenjuje pravo u odnosu na prihode, imovinu i broj članova domaćinstva.