Austrijska socijalna služba treba da pomaže ljudima u nevolji – ali neki sistem besramno zloupotrebljavaju. Jedna Austrijanka je od socijalne pomoći otišla na Jamajku da uživa u lagodnom životu. Sada AMS otkriva trikove nezaposlenih.

U 2024. godini Radna grupa za borbu protiv zloupotrebe socijalnih davanja pri Saveznom kriminalističkom uredu zabeležila je rekord: podneto je 4.865 prijava, što je 9,1% više nego prethodne godine.

Višemesečni odmor

Na prvom mestu po broju slučajeva ponovo je Beč, sa 2.626 prijavljenih slučajeva. Posebno drsko postupila je jedna žena, koja se sumnjiči da je godinama varala sistem. Između jula 2018. i januara 2024. navodno je u 71 slučaju primala naknade poput naknade za nezaposlene, pomoć u nevolji i minimalno obezbeđenje – dok joj je Jamajka bila mesto boravka i uživanja.

Ali to nije sve – dok je bila odsutna, nastavila je da izdaje svoj stan u Beču, ponekad istovremeno i do 16 osoba. Preko internet-platformi je, pored mesečnih kirija, tražila i visoke depozite. Tako je dodatno zarađivala. Vlasti procenjuju štetu na 42.000 evra.

Zahvaljujući bliskoj saradnji policije, AMS-a (Austrijska služba za zapošljavanje), socijalnih službi i drugih institucija, prevara je sada otkrivena. Prema rečima jednog korisnika AMS-a, poneki nezaposleni koristi i druge mogućnosti i „rupe u zakonu“ kako bi prevario socijalnu državu.

Nakon izveštaja o pomenutoj Bečlijki, čitalac Mark javio se listu „Heute“ i otvoreno izneo svoje ogorčenje.

„Ja sam korisnik AMS-a i vrlo sam pedantan. Sve prijavljujem AMS-u, jer se uvek brinem da nešto ne uradim pogrešno. Čak i svoje posete zubaru u Mađarskoj prijavljujem, jer tada napuštam Austriju“, rekao je Mark.

Dodao je i: „Bio sam na AMS kursevima i tamo su mi se smejali. Na kraju ispadneš autsajder i svi te čudno gledaju. Istina je da mnogi nezaposleni dan nakon AMS termina odlaze u inostranstvo i vraćaju se dan pre sledećeg termina.“

Mnogi dugoročno nezaposleni se čak hvale da znaju sve trikove – kako da koriste austrijski VPN pri logovanju na AMS nalog ili da ne koriste lokalni Wi-Fi kako AMS ne bi otkrio da se prijavljuju iz inostranstva.

Kojim trikovima se služe nezaposleni kako bi došli do novca Foto: Shutterstock

Nezaposlenost u Austriji

Krajem jula broj nezaposlenih i dalje je za oko +15.000 (+5,5%, ukupno 289.968) veći nego 2024. godine. Registrovana stopa nezaposlenosti u Austriji iznosi 6,7% (+0,3 procentna poena u odnosu na jul 2024). Zaposlenost ipak beleži blag rast u odnosu na prošlu godinu (procena +16.000 zaposlenih).

Nezaposlenost žena u julu raste za +6,8%, dok kod muškaraca beleži porast od +4,3%.

Nezaposlenost mladih raste za +3,7%, što je prvi put posle nekoliko meseci ispod proseka. Međutim, broj prijavljenih kandidata za učenička mesta (pripravnike) raste značajno (+7,3% ili +685).

Nezaposlenost osoba sa stranim državljanstvom povećava se za +5,3%, dok je kod austrijskih državljana porast +5,5%.

Kako broj tražilaca posla već mesecima raste, raste i broj dugoročno nezaposlenih – onih koji su na AMS evidenciji najmanje godinu dana – na oko 90.500 (+8.100 ili +9,8%).

Karte ne kupovati kreditnom karticom

Pojedini nezaposleni – naročito stranci – u svoje zemlje putuju kolima ili autobusima kako ne bi bili primećeni. „Neki kupuju autobuske karte kod vozača, kako se kupovina ne bi mogla pratiti preko kreditne kartice“, kaže Mark i otvoreno dodaje: „Iznenadili biste se koliko su neki lukavi.“

Prema njegovim rečima, to nije manjina, već „ogromna većina“. „Ljudi poput mene su manjina i zbog toga nas ismevaju“, dodaje on.

Šta kaže AMS

Na pitanje lista „Heute“ da li su im poznati ovakvi „trikovi“ i kako se bore protiv njih, AMS odgovara:

„Korisnici koji primaju novčanu pomoć od AMS-a imaju obavezu prijavljivanja. Ako se tim obavezama ne udovolji, izriču se sankcije. Na primer, boravak u inostranstvu mora se prijaviti AMS-u, jer korisnik tokom primanja pomoći mora biti dostupan austrijskom tržištu rada.“

Dodaju i: „AMS koristi sva dostupna sredstva kako bi sprečio zloupotrebu novčanih davanja. AMS sarađuje sa Radnom grupom za borbu protiv zloupotrebe socijalnih davanja (SOLBE) pri Saveznom kriminalističkom uredu. Socijalna prevara je krivično delo. Preporučujemo da se obavezno poštuju zakonske obaveze prijavljivanja. Ako postoji sumnja na prevaru, sledi prijava i povraćaj sredstava.“