U samom srcu Zlatibora, okružena četinarskom šumom smestila se za nekadašnje standarde velelepna kuća koja se popularno zove Titova vila. Prvi nezvaničan naziv vile, pre nego što je napravljena 1937. godine, bio je "Malgre Andree". Supruga advokata Aleksandra Pavlovića, Beograđanina rodom iz Gornjeg Milanovca, nikako nije želela vilu na udaljenom i "divljem" Zlatiboru.

Međutim, Pavlović je bio uporan i vila je bila gotova za veoma kratko vreme. Nakon Drugog svetskog rata u promenjenom društveno-političkom sistemu je eksproprisana i od tada neprekidno menja vlasnike. Proglašena je za Titovu vilu, u njoj je Josip Broz Tito boravio 1941. godine sa vrhovnim štabom NOV i POJ, 1951, 1959. i 1961. je privremeno navraćao i ručao u dvorištu vile.

Kao vila predsedništva vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zaštićena je kao kulturno dobro. Godine 2021. je restaurirana u muzej restoran i otvorena je za goste i turiste.

- Ovo je naše omiljeno mesto za ručak kada smo na Zlatiboru. Sve odiše mirom, bašta je prelepa, pa nije ni čudo što je Tito ovde ručao. Čuje se cvrkut ptica, hrana je ukusna i domaća, a unutra je pravi mali vremeplov. Slike iz doba SFRJ su svuda po zidovima. Svakako drago nam je što jedno ovakavu mesto postoji na Zlatiboru - kaže za RINU turistkinja Dragica Ivanović iz Beograda.

Vardar, Avala, Durmitor, Jahorina...

Na mestu gde je kao trag prošlosti ostala da stoji kao spomenik Titova vila sada je izgrađen luksuzni apartmanski kompleks. Zgrade simbolično nose nazive Vardar, Avala, Durmitor, Jahorina, Istra a uskoro će biti potpunosti završena i najveća od svih vila Triglav.

- Ono što nas je iznenadilo jesu cene koje i nisu toliko paprene, s obzirom na uslugu i luksuz koji se dobija. Oduševljeni smo domaćom hranom i Titovim doručkom za dve osobe koji košta oko 1400 dinara, ručak za dve osobe platili smo oko 4.000 dinara. Meso, salata i piće. Domaća kafa je oko 150 dinara, kuvano vino oko 300. Naravno, ima i nekih specijaliteta koji su dosta skuplji. Mi smo ručali ćevape - dodaje Dragica.

Velika zelena površina i četinarska šuma idealno su mesto za odmor i uživanje u čistoj prirodi i ponosno prkose sve češćim spekulacijama da je Zlatibor potpuno betoniran. Ovaj kompleks na Zlatiboru na najbolji mogući način pokazuje da je moguće spojiti savremenu gradnju i prirodu

- Ovaj kompleks je zaista sjajno mesto za odmor za sve generacije. Gosti dolaze iz Srbije, ali i iz čitavog regiona, Evrope. Među najčešćim posetiocima su roditelji sa mališanima koji imaju svu ugodnost u apartmanima. Cene noćenja sa doručkom za četiri osobe zavsi od perioda godine, ali mahom se kreće oko 59 eura. Ove godine posećenost je bila zaista odlična - izjavio vlasnik dva apartmana u vili Jahorina, Haris Rovčanin.