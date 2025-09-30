Slušaj vest

Zvanični srednji kurs danas je 117,2004 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Zvanični srednji kurs juče je bio 117,2085 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Kurir.rs/Beta

