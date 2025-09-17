Slušaj vest

Zvanični srednji kurs danas je 117,1764 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1748 dinara za jedan evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Ne propustiteInfoBizVREDNOST EVRA PROBIJA REKORDE! Dostigla najviši nivo u odnosu na dolar od septembra 2021. godine
evro novčanice plaćanje gotovina
InfoBizSKRIVENI DRAGULJ MEDITERANA TURISTI JOŠ NISU OTKRILI! Krije tajne stare 10 miliona godina, a plaže bez gužve
Screenshot 2025-09-16 110825.png
InfoBizJOŠ JEDNA ZEMLJA ZAPADNE AFRIKE STIŽE NA EKSPO 2027: Jedna je od 120 zemalja koje su zvanično potvrdile učešće
IMG-20250515-WA0144.jpg
InfoBizPRONAĐENE NAJVEĆE SVETSKE REZERVE ZLATA! Niko nije verovao da se ovde nalaze, a broje čak 20 miliona tona
Zlato