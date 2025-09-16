Slušaj vest

Između italijanskog kopna i francuskog ostrva Korzika skriven je pravi mali raj vulkanskog porekla, nepoznat mnogim turistima. Nije ni čudo što se ovo ostrvo naziva najbolje čuvanom tajnom Mediterana, jer predstavlja oazu netaknute prirode i pažljivo čuva autentično pomorsko nasleđe.

Kapraja je jedino vulkansko ostrvo toskanskog arhipelaga, smešteno između Italije i ostrva Korzike, sa autentičnom kulturom i prirodom netaknutom masovnim turizmom, piše Journée Mondiale. Bajkovito ostrvce ima svega 19,3 kvadratna kilometra i 370 stalnih stanovnika.

Ostrvom dominira prelepa istorijska tvrđava San Đorđo, a najponosniji su na činjenicu da vekovima brižljivo čuvaju svoje tradicije, autentičnu pomorsku kulturu, drevne načine života i izuzetne prirodne lepote, koje, srećom, masovni turizam nije narušio. Do njega se može stići trajektom iz italijanskog grada Livorna, a samo putovanje traje oko dva i po sata.

Pogled seže sve do Korzike

Upravo zbog te udaljenosti retko ko se odlučuje na jednodnevni izlet, pa na ostrvu gotovo nikada nema nepodnošljive gužve, čak ni leti. Vulkanski vrh Monte Kastelo nalazi se na 445 metara nadmorske visine i pruža panoramski pogled koji se proteže sve do Korzike, udaljene svega 15 kilometara od Kapraje. Strme litice i slojevi lave svedoče o uzastopnim erupcijama koje su oblikovale svaki zaliv i uvalu ostrva.

Vulkansko razdoblje Kapraje može se pratiti 10 miliona godina unazad, počevši od masivnih erupcija koje su formirale temelje ostrva, da bi usledilo drugo vulkansko razdoblje pre oko milion godina. Ovaj dvostruki niz erupcija stvorio je geološke posebnosti koje se ne mogu pronaći nigde drugde u toskanskom arhipelagu.

S obzirom na to da se Kapraja nalazi u srcu prostranog morskog zaštićenog područja, gde kitovi i delfini migriraju kroz netaknute vode tokom letnjih meseci, celo ostrvo je idealno za ljubitelje ronjenja, koji mogu uživati u spektakularnim prizorima impresivnih podvodnih vulkanskih formacija i brojnih endemskih morskih vrsta koje žive u kristalno čistom moru, navodi pomenuti francuski portal.

Ostrvski vinogradi na plodnim padinama

Lokalni ribari i dalje praktikuju tradicionalne metode ribolova inćuna, koje se prenose s kolena na koleno, a plodne vulkanske padine prepune su vinograda koji proizvode vrhunska vina, jedinstvena za ovaj deo Italije, smešten između Ligurskog i Tirenskog mora.

Mala ostrvska luka, Porto di Kapraja, povezana je sa gradom jedinom asfaltiranom cestom na ostrvu, a samo istorijsko selo smatra se jednim od najbolje očuvanih primera tvrđavske arhitekture u Italiji, sa tradicionalnim kamenim kućama ugrađenim direktno u vulkansku stenu i grupisanim oko tvrđave San Đorđo iz 16. veka, podignute radi zaštite ostrva od gusarskih napada, piše isti izvor.

Iako je manje od mnogih gradskih parkova širom Evrope, minijaturna, ali veličanstvena Kapraja zaista predstavlja ono najdragocenije na Mediteranu – intimnu atmosferu i autentičnost.

