Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se nada da će se u narednim nedeljama rešiti situaciju u vezi sa Naftnom industrijom Srbije navodeći da postoje problemi sa uvozom pojedinih derivata, ali da srećom imamo ogromne rezerve.

"Ostaje nam ovo sa NIS-om, nadamo se da ćemo u nedeljama koje su pred nama to moći da završimo. Imamo problema sa uvozom pojedinih derivata, srećom imamo ogromne rezerve i to je ono što nas u ovom trenutku spasava", rekao je Vučić u izjavi za medije nakon otvaranja nove sportske hale u Putincima, kod Rume.