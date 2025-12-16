Slušaj vest

- Verujem da ćemo sledeće nedelje, u ponedeljak, utorak, dobiti važne vesti. Nadam se dobre vesti za građane Srbije - istakao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija.

On je rekao i da je već 68. dan kako nijedna kap nafte nije protekla Janaf-om, jer je Hrvatska prekinula dotok nafte, a da u isto vreme u Srbiji još niko nije osetio nikakvu krizu.

- Ponosan sam na državu Srbiju koja je pokazala kako treba da se ponaša - rekao je Vučić.

Dodao je da je država pokazala da je sposobna "da rastereti građane", i da ne prebacuje krivicu na druge.