Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da narednih dana očekuje važne vesti o NIS-u i da ne veruje da će morati da se čeka do 15. januara.
InfoBiz
Uskoro važne vesti za NIS: Predsednik Vučić kaže da nećemo čekati ishod do 15. januara
Slušaj vest
- Verujem da ćemo sledeće nedelje, u ponedeljak, utorak, dobiti važne vesti. Nadam se dobre vesti za građane Srbije - istakao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija.
On je rekao i da je već 68. dan kako nijedna kap nafte nije protekla Janaf-om, jer je Hrvatska prekinula dotok nafte, a da u isto vreme u Srbiji još niko nije osetio nikakvu krizu.
- Ponosan sam na državu Srbiju koja je pokazala kako treba da se ponaša - rekao je Vučić.
Dodao je da je država pokazala da je sposobna "da rastereti građane", i da ne prebacuje krivicu na druge.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši