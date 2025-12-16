Slušaj vest

Epilog krize u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) očekuje se za tačno mesec dana, 15. januara 2026, do kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao rok većinskom ruskom partneru u ovoj naftnoj kompaniji da predloži rešenje. Do sada se u javnosti pojavilo nekoliko opcija za rešenje problema naftne kompanije - nacionalizacija, stečaj, da država otkupi većinski paket akcija ili da ruski udeo u kompaniji kupi treća strana iz inostranstva. Cilj je da se ukinu američke sankcije prema NIS, a da kompanija nastavi normalno da posluje.

Izdvojen novac iz budžeta

Direktor Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić nema dilemu da je za Srbiju najbolje da NIS ponovo bude u našim rukama.

- U ovom trenutku smatram da smo najbliži tome da Srbija preuzme NIS. Malo je vremena za bilo kakav drugi dogovor, a teško da bi bilo koja strana iz inostranstva pristala da bude obeležena kao ruski partner u američkim očima. Čak i da Rusi naprave dogovor s kupcem iz inostranstva, pitanje je kako bi OFAC reagovao. Preuzimanje NIS znači da ćemo morati da platimo određenu svotu novca koja je inače već određena u budžetu za isplatu NIS. Ovo je po meni najrealnije i u krajnjoj liniji najpoštenije rešenje - rekao je Miletić za Kurir.

Prema njegovim rečima, za Srbiju je najbolje da ima punu kontrolu nad svojim vitalnim resursima, što energetika svakako jeste.

- U tom smislu, teško da ima bilo kakve dileme. Kako se odnositi prema menadžmentu i upravljanju NIS-om, jeste izazov, a pravi odgovor će dati država. Ne sme doći do politizacije ovog pitanja i siguran sam da će voditi računa da NIS nastavi da bude uspešna kompanija kakva je bila pre američkih sankcija - istakao je on.

Miletić je podsetio da je sama prodaja NIS krajem decembra 2008. urađena na vrlo loš način, pošto je u bescenje dat jedan od ključnih resursa države Srbije.

- Čitava ova situacija oko NIS na neki način predstavlja i šansu da koliko-toliko ublažimo katastrofalne posledice prodaje naše naftne kompanije. Znam da se priča o nekoj saudijskoj kompaniji koja bi bila potencijalni kupac NIS, ali verujem da za tim nema potrebe, a ruska strana će biti obeštećena u punoj meri - poručio je Miletić.

Prodaja trećoj strani

Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da je najizvesnije da će NIS kupiti država. Za razliku od Miletića, on smatra da će država svoj udeo u ovoj kompaniji verovatno prodati nekom trećem nakon što se reši kriza oko NIS.

- Kako se meni čini, Rusi nemaju nameru da prodaju svoj udeo u NIS nekom trećem. Oni će verovatno odugovlačiti ili će želeti da prodaju akcije nekome ko je pod njihovom kontrolom, što Amerikanci neće dozvoliti. Za Srbiju je najbolje da država otkupi većinski paket akcija NIS, što je, kako mi se čini, sada i jedino rešenje. Verujem da država neće kupiti NIS da bi dugo upravljala njime, već će potražiti novog vlasnika. Siguran sam da će biti dosta zainteresovanih za kupovinu ove kompanije kad se "očisti" od ruskog uticaja - zaključio je Stevanović.

Rezerve goriva* 53.000 tona benzina

89.000 tona dizela * Poslednji objavljeni presek rezervi goriva u Srbiji