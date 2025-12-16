Slušaj vest

Pre nešto više od dve godine, Komisija je preliminarno utvrdila da su Banner, Clarios (ranije Autobatterie), Exide, FET (ranije Elettra) i Rombat pregovarali sa proizvođačima automobila između 2004. i 2017. godine o korišćenju novih indeksa cena kao dela „Eurobat Premium System“.

Banner, Clarios, Exide i Rombat su odlučili da, uz podršku udruženja EUROBAT, kreiraju i objave „dodatak“ ceni kvalitetnog olova za baterije u industrijskoj publikaciji Metal Bulletin. Takođe su se složili da koriste nadoknadu u pregovorima sa klijentima u automobilskom sektoru o cenama kako bi ih održali na višem nivou.

Proizvođači zavise od dobavljača

Olovo je najvažnija sirovina za baterije i najveća stavka u njihovim troškovima proizvodnje, a proizvođači plaćaju višu cenu dobavljačima kako bi osigurali potreban kvalitet.

„Premija za kvalitet“ sama po sebi nije nezakonita i omogućava proizvođačima akumulatora da troškove nabavke kvalitetnog olova prebace na automobilsku industriju.

Dobavljači krše propise ako se tajno dogovore da kreiraju i koriste „premiju“ kao industrijski standard, objašnjava Komisija.

Udruženje EUROBAT i servisna kompanija Kellen aktivno su pomagali kompanijama u vođenju Eurobat Premium sistema, iako su znali da to krši evropske propise.

Dobavljači kršili propise

U ponedeljak je Brisel kaznio Clarios, Exide, FED i Rombat i EUROBAT sa ukupno 72 miliona evra, zaključivši da su usklađivanjem svoje prodajne strategije u Evropskom ekonomskom prostoru u periodu dužem od 12 godina prekršili propise.

- Njihova saradnja je ograničila konkurenciju i možda je bila jedan od faktora koji su povećali troškove proizvodnje automobila i kamiona u Evropi – navodi se u saopštenju Brisela, piše Poslovni dnevnik.

Najveća kazna izrečena je kompaniji Exide, sa 30 miliona evra, navodi se u saopštenju. Rombat je kažnjen sa 20 miliona evra, a FET, u ime bivše kompanije Elletra, mora da plati oko 15,6 miliona evra.

Clarios je pošteđen kazne jer je sarađivao sa Komisijom u istrazi.