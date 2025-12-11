Slušaj vest

Posle poruke Sergeja Lavrova, koji je naveo da pregovori o NIS-u teku prema međuvladinom sporazumu, predsednik Vučić je ponovio da Srbija nema nameru da poseže za tuđom imovinom.

- Sve što naši ruski prijatelji misle da možemo da pomognemo, da NIS nastavi da funkcioniše, do sada smo činili i uvek ćemo da činimo. Plašim se da to nije jednostavno, ali ako imaju ideje, oduševljen sam da ih čujem. Ne pada nam na pamet da bilo kome, bilo šta otimamo - rekao je Vučić.

Rekao je i da uprkos dobroj volji Srbije ne očekuje lako rešenje za prodaju ruskog dela vlasništva u NIS-u.

- Sve ćemo da uradimo da oni koji su vlasnici svog kapitala budu zadovoljni, a ako je funkcionisanje nemoguće mi ćemo da platimo onako kako normlanim državama priliči. Srbija bez nafte i rafinerije neće da ostane. Želim ruskoj strani mnogo uspeha i mi ćemo pomoći u svemu što možemo. Samo ne mislim da će se rešenje pronaći lako.

Podsetimo, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov danas je izjavio da nacionalizacija NIS-a nije moguća bez dogovora srpske i ruske strane.