Na početku oktobra, voće i povrće su nešto jeftiniji nego početkom septembra, dok su cene mesa i mlečnih proizvoda znatno porasle, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Kod povrća, krompir je stabilan - najskuplji u Beogradu 150 din/kg, a najjeftiniji 80 din/kg u više gradova. Paradajz najskuplji u Beogradu, Valjevu i Novom Pazaru (200 din/kg), paprika 140-250 din/kg, krastavac 50-150 din/kg, crni luk 70-150 din/kg, kupus 40-100 din/kg. Pasulj pojeftinio na 230-550 din/kg.

Voće beleži pad cena kod grožđa (120–250 din/kg) i jabuka (100-220 din/kg), dok kruške i banane ostaju stabilne: kruške 160-270 din/kg, banane 180-250 din/kg.

Mlečni proizvodi poskupeli su, što se vidi na primeru domaćeg sira, gde je najskuplji 900 din/kg (+100) i kajmaku 1.200-1.600 din/kg.

Kod mesa, teletina više nije ispod 1.000 din/kg - kilogram u Beogradu sada košta 1.220 dinara, dok najskuplje teleće meso iznosi 2.100 din/kg u Sremskoj Mitrovici i Pančevu. Piletina poskupela na 260-400 din/kg. Juneće, svinjsko i šaran imaju manje promene u ceni.

Pad cena kod voća i povrća objašnjava se sezonom pripreme zimnice, dok mlečni proizvodi i meso beleže rast zbog tražnje i sezonskih faktora.