OVO SU NAJPRODAVANIJI PROIZVODI NA PIJACI! Jedan će vas posebno iznenaditi, dok su cene i više nego povoljne
U odnosu na raniji period zabeležen je porast prometa kupusa, krastavca, tikvica, šargarepe, crnog luka i karfiola što je i očekivano u ovom periodu, jer sezona spremanja zimnice još uvek traje.
Paprika kao osnovni sastojak ajvara i drugih proizvoda koji se spremaju za zimu i dalje u velikim količinama na Veletržnicu stiže iz Vojvodine i Leskovca. Paradajz koji je pored paprike najprodavaniji trenutno najviše stiže iz Čačka i Trstenika.
Na Veletržnici se još uvek u velikim količinama može naći i vinsko grožđe iz Smedereva, Aleksandrovca i Kruševca. Od crnog mogu se naći sorte Prokupac i Vranac, dok od belog Smederevka, Rizling, Frankovka i Tamjanika.
Sezona zimnice je i dalje u toku, a Veletržnica poziva sve potrošače da dođu i obezbede najkvalitetnije proizvode po povoljnim cenama direktno od proizvođača.
Takođe, kao i svake godine tokom sezone spremanja zimnice, Veletržnica Beograd apeluje na sve potencijalne kupce da ne kupuju povrće za zimnicu od nelegalnih prodavaca koji robu prodaju ispred ili u blizini Veletržnice Beograd. Takvoj robi se uglavnom ne zna poreklo, takođe nije redak slučaj da nelegalni prodavci manipulišu i na baždarenju vage, pa kupci na kraju budu oštećeni.
Aktuelne cene na Veletržnici Beograd:
Paprika šilja: 80 - 120 din/kg,
Paradajz: 50 - 100 din/kg,
Kupus: 40 - 60 din/kg,
Krastavac: 50 - 60 din/kg,
Tikvica: 40 - 60 din/kg,
Krompir: 40 - 80 din/kg,
Karfiol: 60 - 70 din/kg,
Grožđe: 100 - 120 din/kg.
BiznisKurir.rs