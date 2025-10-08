Zvanični srednji kurs danas je 117,1773 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1611 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Ne propustiteInfoBizDA LI SE ISPLATI DA ČUVATE GORIVO U BALONU? Na ovo niko ne računa, a može da vam propadne sve što ste natočili
profimedia0863009606.jpg
InfoBizČUVENA KOMPANIJA NA RUBU PROPASTI! Iznenada podnela zahtev za stečaj - Mnogi će ostati bez omiljenih komada
Katanac
InfoBizNAJAVLJENA IZGRADNJA AERODROMA NA ZLATIBORU: Od sletanja do ski staze za manje od sat vremena
zlatibor.jpg
InfoBizVEŠTAČKA INTELIGENCIJA BRIŠE 100 MILIONA RADNIH MESTA! Zameniće sve od dostavljača do računovođa i vozača
Veštačka inteligencija (1).jpg