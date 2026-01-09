Slušaj vest

Preseljenje na malo grčko ostrvo sa belim kućama, slikovitom lukom i morem nestvarno plave boje, uz finansijsku nadoknadu, uskoro bi moglo da postane stvarnost. Reč je o Antikiteri, grčkom ostrvu smeštenom u Egejskom moru, između Krita i Peloponeza.

Zbog sve manjeg broja stanovnika, lokalne vlasti odlučile su da privuku nove doseljenike nudeći besplatan smeštaj, hranu i mesečnu finansijsku podršku. Grčka će svima koji se odluče da se presele na ovo ostrvo isplaćivati 500 evra mesečno tokom tri godine, što ukupno iznosi oko 18.000 evra. Program je prvenstveno namenjen mladim porodicama i kvalifikovanim radnicima.

Ostrvo nudi miran, ruralan način života, prelepe plaže i prijatnu mediteransku klimu, daleko od gradske vreve i stresa.

- Antikitera trenutno ima samo 45 stalnih stanovnika, što je čini izuzetno mirnom i bliskom zajednicom - izjavio je direktor operacija u međunarodnoj logističkoj kompaniji Seven Seas Worldwide, Vejn Mils.

Cilj projekta je da se privuku mlade porodice kako bi ostrvo ponovo oživelo. Većina sadašnjih stanovnika starija je od 50 godina, a dece je vrlo malo. Prema navodima grčke kompanije Elksis, koja se bavi nekretninama i pravnim uslugama, projekat organizuje Grčka pravoslavna crkva Kitire, koja upravlja i Antikiterom. U potrazi su za mladim porodicama, pekarima, ribarima i osobama s decom.

Planirano je useljenje najviše pet porodica, a svi kandidati moraće da prođu intervju pre nego što im se odobri preseljenje. Predsednik Antikitere Andreas Harhalakis izjavio je da su "potrebne mlade porodice, dovoljno brojne da ostrvo ponovo postane živo i ispunjeno dečjim smehom",

Iako se porodicama obećavaju nove kuće, one još nisu izgrađene zbog administrativnih kašnjenja, pa se zasad niko još nije doselio u okviru ovog programa. Do ostrva se može stići trajektom sa Kithire ili iz luke Kisamos na Kritu. Tokom zime na ostrvu radi samo jedna mala prodavnica sa osnovnim namirnicama, ali ostrvo ima struju i internet.