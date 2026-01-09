Slušaj vest

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stepena stručne spreme. Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, odnosno 51.297 dinara, dok najviša osnovica iznosi pet prosečnih plata – 732.820 dinara.

Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 24 odsto, pa će se mesečni iznos za samostalnu uplatu doprinosa tokom 2026. godine kretati od 12.311,28 do 175.876,80 dinara.

Iz Fondа PIO navode da ovi iznosi važe za celu 2026. godinu i da su dostupni na zvaničnom sajtu Fonda, kao i na oglasnim tablama u filijalama.

Građani koji se odluče za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO treba da znaju da je rok dospelosti uplate 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, ali je u tom slučaju neophodno podneti novi zahtev. Takođe, oni koji više ne žele da uplaćuju doprinose obavezni su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Foto: Kurir

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van obaveznog osiguranja – nezaposleni, studenti, domaćice, đaci i druga lica – pod uslovom da su starija od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom Srbija ima zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, kao i da nije nastupio neki od osnova za ostvarivanje prava (poput ispunjenja uslova za starosnu penziju ili invalidnost). Ukoliko je neki od tih slučajeva već nastupio, svojstvo osiguranika može se steći samo za slučaj koji nije nastupio.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a može se priznati najranije 30 dana unazad od dana podnošenja zahteva. Ono prestaje danom koji je naveden u zahtevu ili ako doprinos ne bude plaćen u roku od šest meseci od dana dospelosti, kada svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

U staž osiguranja računa se vreme za koje je lice, po osnovu člana 15 Zakona o PIO, plaćalo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prema podacima Fonda PIO iz decembra 2025. godine, samostalnu uplatu doprinosa trenutno koristi oko 22.000 građana u celom sistemu Fonda.