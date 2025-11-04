Slušaj vest

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, građani koji nisu bili u radnom odnosu imaju mogućnost da samostalno uplaćuju doprinose za penzijsko osiguranje. To znači da i bez radne knjižice, oni koji najmanje 15 godina uplaćuju doprinose iz sopstvenih sredstava mogu ostvariti pravo na starosnu penziju kada napune 65 godina, odnosno kada ispune propisane uslove za žene, koje se postepeno izjednačavaju sa muškarcima po pitanju starosne granice.

Koliko iznose mesečne uplate?

Visina doprinosa zavisi od osnovice koju osiguranik sam odabere, a obračunava se na godišnjem nivou na osnovu prosečne zarade u Srbiji. Stopa doprinosa iznosi 24% bruto osnovice, što mesečno predstavlja iznos od 9.634,32 do 137.632,80 dinara, prema podacima sa sajta PIO fonda.

Foto: Petar Aleksić

Koji su uslovi za ostvarivanje prava na penziju?

- Starosna penzija: najmanje 15 godina staža i ispunjena zakonska starosna granica (trenutno 65 godina).

- Prevremena penzija: muškarci sa 40 godina staža, a žene sa 39 godina staža u ovoj godini.

Kada je moguće započeti uplatu doprinosa?

Za dobrovoljno penzijsko osiguranje ne postoji starosno ograničenje. To znači da i osobe starije od 60 godina mogu početi, odnosno nastaviti sa uplatama doprinosa i time sebi obezbediti penzijski staž.