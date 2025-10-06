Slušaj vest

Isplata septembarski penzija počela je 2. oktobra i trajaće sve do 10. oktobra. Do sada su penzije u potpunosti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalne delatnosti.

Sledeći na redu za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije vojni i poljoprivredni, njima penzije sutra stižu na kućne adrese ili na šalterima pošta.

Poslednji na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ.

BiznisKurir.rs

Ne propustitePenzionerEVO KADA POČINJE ISPLATA SEPTEMBARSKIH PENZIJA! Fond PIO objavio raspored kad kome ležu pare na račun
ples pezionera
PenzionerSTIŽU PARE ZA PENZIONERE! A evo kada će dobiti uvećan ček i koliko će ko dobiti sa povećanjem od 12 odsto
Penzionerka
PenzionerPENZIONER UŠTEDEO VIŠE OD 600.000 € I NIJE ZADOVOLJAN! Najviše ulagao u nekretnine, ali jedna stvar ga brine
250903_shutterstock-1837845379_ls.jpg