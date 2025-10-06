Septembarske penzije danas stižu penzionerima iz kategorije vojni i poljoprivredni na kućne adrese i na šalterima pošta.
PENZIONERIMA DANAS LEŽE NOVAC NA RAČUNE! Stigla na red i grupa najstarijih građana koji spadaju u posebnu kategoriju
Isplata septembarski penzija počela je 2. oktobra i trajaće sve do 10. oktobra. Do sada su penzije u potpunosti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalne delatnosti.
Sledeći na redu za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije vojni i poljoprivredni, njima penzije sutra stižu na kućne adrese ili na šalterima pošta.
Poslednji na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ.
