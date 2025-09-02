Slušaj vest

Primanja će prvi dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate penzija su se opredelili.

Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), 5. septembra počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, i za one koji penzije primaju preko tekućih računa i za one koji su se opredelili da penzije podižu na poštanskim šalterima ili da im poštari primanja donose kući.

Penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, kojima će primanja početi da pristižu 10. septembra, nezavisno od načina isplate koji su izabrali.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za jul, a prosečna julska penzija je, prema podatku koji je ranije objavio Fond PIO, iznosila 50.662 dinara.

Povećanje penzija od decembra: Isplata većih penzija od januara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije od 1. decembra porasti za 12 odsto.

Ministar finansija Siniša Mali objasnio je to "još jedna penzija više na godišnjem nivou".

"Biće oko 12 odsto, možda čak i malo više od 12 odsto. Pogledajte, recimo, ako je penzija 40.000 dinara. Dakle, ako se poveća za 12 odsto naredne godine, to im je skoro 5.000 dinara na mesečnom nivou više. Dakle, puta 12 meseci, to je još jedna mesečna penzija na godišnjem nivou za naše najstarije sugrađane", rekao je Mali.

Na pitanje kada penzioneri mogu da očekuju prvu isplatu uvećane penzije za 12 odsto, Mali je rekao već početkom januara.

Penzija od 20.000 dinara biće uvećana za 2.400 dinara i iznosiće 22.400 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to znači 268.800 dinara, što je za 28.800 dinara više nego do sada.

Penzija od 30.000 dinara biće uvećana za 3.600 dinara i iznosiće 33.600 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 403.200 dinara, odnosno 43.200 dinara više.

Penzija od 40.000 dinara biće uvećana za 4.800 dinara i iznosiće 44.800 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 537.600 dinara, odnosno 57.600 dinara više.

Penzija od 50.000 dinara biće uvećana za 6.000 dinara i iznosiće 56.000 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 672.000 dinara, odnosno 72.000 dinara više.

Penzija od 60.000 dinara biće uvećana za 7.200 dinara i iznosiće 67.200 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 806.400 dinara, odnosno 86.400 dinara više.

Penzija od 70.000 dinara biće uvećana za 8.400 dinara i iznosiće 78.400 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 940.800 dinara, odnosno 100.800 dinara više.

Penzija od 80.000 dinara biće uvećana za 9.600 dinara i iznosiće 89.600 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.075.200 dinara, odnosno 115.200 dinara više.

Penzija od 90.000 dinara biće uvećana za 10.800 dinara i iznosiće 100.800 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.209.600 dinara, odnosno 129.600 dinara više.

Penzija od 100.000 dinara biće uvećana za 12.000 dinara i iznosiće 112.000 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.344.000 dinara, odnosno 144.000 dinara više.

Penzija od 110.000 dinara biće uvećana za 13.200 dinara i iznosiće 123.200 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.478.400 dinara, odnosno 158.400 dinara više.

Penzija od 120.000 dinara biće uvećana za 14.400 dinara i iznosiće 134.400 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.612.800 dinara, odnosno 172.800 dinara više.