U okviru novih mera države koje su najavljene za naredni period jeste svakako i radosna vest za naše najstarije, koju je i najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potvrdio i ministar finansija Siniša Mali — a to je povećanje penzija za čak 12 odsto od koje stupa na snagu od 1. decembra.

Kako je Kurir danas pisao, građani Srbije su oduševljeni novitetima koji će olakšati život i kupovinu u prodavnicama, a povećanje će u praksi doneti još jednu dodatnu mesečnu penziju na godišnjem nivou!

- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.

- Biće oko 12 odsto, možda čak i malo više od 12 odsto. Pogledajte, recimo, ako je penzija 40.000 dinara. Dakle, ako se poveća za 12 odsto naredne godine, to im je skoro 5.000 dinara na mesečnom nivou više. Puta 12 meseci, to je još jedna mesečna penzija na godišnjem nivou za naše najstarije sugrađane. Naše finansije su dovoljno jake da to izdrže - istakao je Mali i dodao da penzioneri prve isplate uvećanih penzija mogu da očekuju već početkom januara sledeće godine. Najavljeno je i da će od decembra prosečna plata biti 1.000 evra, dok je cilj da to 2027. bude 1.400 evra

Kako to izgleda u konkretnim brojakama

Kurir je napravio i računicu za uvećanje penzija po različitim nivoima trenutnih primanja, te ona izgleda ovako:

Na visinu penzije pre povećanja, koja iznosi 20.000 dinara, povećanje od 12 odsto iznosi 2.400 dinara, što znači da će penzija sa povećanjem u sklopu novih mera države iznositi 22.400 dinara — a uvećanje na godišnjem nivou će iznositi 28.800 dinara.

Ovako se mogu računati penzije na svim nivoima, te je povećanje na sadašnju penziju od 40.000 dinara 4.800, a na godišnjem nivou povećanje penzije iznosi neverovatnih 57.600 dinara.

Pogledajte kako će iznositi povećanje penzija u nastavku:

Penzioneri oduševljeni!

Pitali smo Beograđane šta misle o ovom novom povećanju, a njihove odgovore pogledajte u nastavku:

- Znači mnogo, taj procenat utiče i na čekove, možemo kreditne kartice da imamo, bolje pogodnosti za kredite. Sve znači onima koji imaju male penzije - rekla je jedna Beograđanka za Kurir televiziju.

- Kako da ne odgovara, ne postoji čovek kome to ne bi odgovaralo, to je nešto divno što ćemo imati i to će se primetiti na našem novčaniku. Biće to dobro - dodala je druga.

Jedna od penzionerki nije krila zadovoljstvo novim povećanjem, a imala je i simpatičan odgovor: "On malo, malo pa nam podigne penzije!"

- To je za penzionere jako dobra stvar, i za zemlju povećaće se potrošnja, dobar potez Vlade - kaže za Kurir televiziju još jedan sugrađanin.

Kako je podsetio ministar Mali, prosečna penzija za 2021. godinu je bila 204 evra, a za decembra ove godine iznosiće 485 evra, što je povećanje od neverovatnih 137.75 odsto. Podsetio je takođe da će do kraja 2027. godine prosečna penzija dostići 650 evra, što je povećanje od 218.63 odsto u odnosu na penziju iz 2021. godine.

- Penzije u Srbiji su sigurne i stabilne, i nastavljamo da čuvamo i poboljšavamo životni standard naših najstarijih sugrađana, jer tako radi odgovorna država, i to je politika od koje nikada nećemo odustati - poručio je Mali.

Šta su sve nove mere države - program u pet tačaka!

Nove mere države za bolji standard građana, koje je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predviđaju ograničavanje trgovačkih maržina 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.

Sve detaljno o novim merama države pročitajte u našem tekstu:

Radosne vesti za naše najstarije građane

Pored povećanja penzija i svih ostalih mera kojima su obuhvaćeni, na penzionere direktno utiču tri noviteta, a to su — mera za kredite i smanjenje cene ogrevnog drveta, kao i popusti za struju!

Mera za kredite predviđena je zaposlenim licima i penzionerima čija su redovna mesečna primanja do 100.000 dinara i na taj način biće obuhvaćeno više od 50 odsto zaposlenih lica i najveći broj penzionera. Banke će se obavezati da snize nominalne kamatne stope na pojedinačnojosnovi na bankarske kredite navedenim korisnicima: za dinarske gotovinske i potrošačke kredite maksimalnog iznosa do 1.000.000 dinara, za tri procentna poena (sa donjom granicom kamatne stope do 7,5 odsto) u odnosu na prosečnu nominalnu kamatnu stopu po kojoj je banka odobravala ove kredite u julu mesecu 2025. godine.

Što se tiče ogreva i cene za isti, za penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata važeća cena za ogrevno drvo tvrdih lišćara od 5.269 dinara/m3 bi se umanjila za 15 odsto i iznosila bi 4.470 dinara/m3. Besplatan ogrev, po osam metara kubnih za 1.000 najugroženijih porodica.

Ova mera uspešno je sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima.

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara — što će uskoro biti utvrđeno.

Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije — borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije. Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026. godine.

Na osnovu najavljenih mera države može se zaključiti da će povećanja i stabilizacija cena uticati na domaću ekonomiju i socijalnu stabilnost građana.

Povećanje penzija direktno utiče na poboljašnje životnog standarda naših najstarijih sugrađana, a 12 odsto popuniće porodični budžet za podmirivanje osnovnih potreba, ali će i uticati na finansijsku slobodu i stabilnost u domaćinstvima širom Srbije.

Pored povećanje plata, uvećanjem penzija država pokazuje da brine i vodi računa o građanima u svim životnim dobima, a to doprinosi jačanju Srbije, unapređenju životnog standarda građana i jačanju u vremenima ekonomskih neizvesnosti na više nivoa. Pored penzionera, a kako ističu stručnjaci, povećanje primanja, stabilizacija cena u prodavnicama i kontrola troškova utiče i na ugrožene članove društva, kao i na domaćinstva sa nižim primanjima.

