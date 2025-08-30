Slušaj vest

Pnezioneri u Srbiji su sa velikim oduševljenjem i radošću dočekali povećanje penzija koje dolazi od 1. decembra, u vidu novih ekonomskih mera koje je predložio predsednik Aleksandar Vučić.

Kurir televizija je rezgovarala sa penzionerima koji nisu krili zadovoljstvo. 

- Dovoljno je 12 odsto, sasvim - kaže nam jedbna Beograđanka.

Drugi dodaje da niko nema ništa protiv, i da su svi uvek za povećanje penzija. 

- To je za penzionere jako dobra stvar, i za zemlju povećaće se potrošnja, dobar potez Vlade. 

- Prezadovoljna sam, jako sam srećna, hvala predsedniku Vučiću što misli na nas penzionere- kaže nam još jedna penzionerka. 

Penzioneri prezadovoljni povećanjem penzija Izvor: Kurir televizija

Podsetimo, prredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prethodnih dana je saopštio nekoliko fantastičnih vesti među kojima je i ona o povećanju penzija za čak 12 odsto.

- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.

Naime, kako je Vučić najavio, penzije će od 1. decembra dostići 12 odsto povećanja.

- Dakle, značajno više od ovoga. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine...

Kad se to pogleda kroz tačne brojke, to izgleda ovako:

Na visinu penzije pre povećanja, koja iznosi 20.000 dinara, povećanje od 12 odsto iznosi 2.400 dinara, što znači da će penzija sa povećanjem u sklopu novih mera države iznositi 22.400 dinara — a uvećanje na godišnjem nivou će iznositi 28.800 dinara.
Ovako se mogu računati penzije na svim nivoima, te je povećanje na sadašnju penziju od 40.000 dinara 4.800, a na godišnjem nivou povećanje penzije iznosi neverovatnih 57.600 dinara.

Ne propustitePolitika"NAŠI PENZIONERI SU TO ZASLUŽILI!" Vučić o uvećanju penzija od 1. decembra: Srećan sam što možemo da povećamo i VIŠE nego što smo planirali! (VIDEO)
drustvo-pomoc-drzave-foto-ana-paunkovic-shutterstock copy.jpg
Politika"KO JE IMAO 40.000 PENZIJE, TO ĆE SADA BITI..." Vučić uz radosne vesti za penzionere dao i DETALJNU RAČUNICU! Evo koliko je to u stvari para s povećanjem od 12%
Screenshot 2025-08-28 210728.png
InfoBizEVO KAKO IZGLEDA POVEĆANJE PENZIJA U BROJKAMA! Detaljna računica mesečnog i godišnjeg uvećanja od 1. decembra! Radosne vesti za naše najstarije građane!
gradjani.jpg
InfoBizPENZIJE ĆE PORASTI ZA 12 ODSTO OD 1. DECEMBRA! FANTASTIČNE VESTI ZA NAJSTARIJE: Cene niže od 2. septembra za sve! Ovako država brine o građanima
121212.jpg