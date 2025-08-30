Slušaj vest

Pnezioneri u Srbiji su sa velikim oduševljenjem i radošću dočekali povećanje penzija koje dolazi od 1. decembra, u vidu novih ekonomskih mera koje je predložio predsednik Aleksandar Vučić.

Kurir televizija je rezgovarala sa penzionerima koji nisu krili zadovoljstvo.

- Dovoljno je 12 odsto, sasvim - kaže nam jedbna Beograđanka.

Drugi dodaje da niko nema ništa protiv, i da su svi uvek za povećanje penzija.

- To je za penzionere jako dobra stvar, i za zemlju povećaće se potrošnja, dobar potez Vlade.

- Prezadovoljna sam, jako sam srećna, hvala predsedniku Vučiću što misli na nas penzionere- kaže nam još jedna penzionerka.

Penzioneri prezadovoljni povećanjem penzija Izvor: Kurir televizija

Podsetimo, prredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prethodnih dana je saopštio nekoliko fantastičnih vesti među kojima je i ona o povećanju penzija za čak 12 odsto.

- Ja sam građanima Srbije najavio da će penzija od 1. decembra rasti između 7 i 8 odsto. Ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili. Penzija će rasti možda čak i 12 odsto. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavam onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić.

Naime, kako je Vučić najavio, penzije će od 1. decembra dostići 12 odsto povećanja.

- Dakle, značajno više od ovoga. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine...

Kad se to pogleda kroz tačne brojke, to izgleda ovako: