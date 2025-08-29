Slušaj vest

Kako je najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, penzije će od 1. decembra dostići 12 odsto povećanja.

- Dakle, značajno više od ovoga. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine - izjavio je Vučić tokom svog gostovanja gde je pričao o svim novim merama države.

Naime, kada se to pogleda kroz tačne brojke, to izgleda ovako:

Na visinu penzije pre povećanja, koja iznosi 20.000 dinara, povećanje od 12 odsto iznosi 2.400 dinara, što znači da će penzija sa povećanjem u sklopu novih mera države iznositi 22.400 dinara — a uvećanje na godišnjem nivou će iznositi 28.800 dinara.

Ovako se mogu računati penzije na svim nivoima, te je povećanje na sadašnju penziju od 40.000 dinara 4.800, a na godišnjem nivou povećanje penzije iznosi neverovatnih 57.600 dinara.

Pogledajte kako će iznositi povećanje penzija u nastavku:

Povećanje penzija od 12 odsto Foto: Printscreen