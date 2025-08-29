Slušaj vest

Mali je rekao da je zbog toga izuzetno srećan i ponosan, te dodao da nam je ekonomija jaka pa je zato ovako nešto i moguće.

- Godine 2012. penzija je bila oko 200 evra. Svake godine povećavamo penzije i plate, radimo u korist građane Srbije. Videli smo da imamo prostora za dodatno povećanje penzija. Mislili smo da će iznositi 7-8 odsto ali biće 12 odsto. To je još jedna mesečna penzija na godišnjem nivou za najstarije sugrađane. Idemo s dvocifrenim povećanjem penzija od decembra, dakle naši penzioneri mogu da je očekuju od januara", rekao je Mali.

- Čuli ste i od predsednika Vučića sinoć, to je sjajna vest za naše najstarije sugrađane, za naše penzionere. Inače, juče smo dobili blic procenu od strane Zavoda za statistiku i videli smo da imamo prostora za dodatno povećanje penzija. Dakle, ono što je Vučić govorio sinoć, mislili smo da će povećanje penzija od 1. decembra biti oko 8%, ali smo juče videli da imamo prostora za mnogostruko veće povećanje negde oko 12% od 1. decembra ove godine. I to je sjajna vest za naše penzionere. Od 2023. dakle evo sada 2025, imate dvocifrena povećanja penzija za naše najstarije sugrađane.

- Nama je trenutno prosečna penzija oko 436 evra. Dakle, sa ovim povećanjem biće 485-490 evra. Poređenja radi, 2012. godine, ako se sećate, penzija je bila negde oko 200 evra. Tako da je to ogromna, ogromna razlika. Penzije su sigurne, bezbedne i kao što vidite, svako obećanje koje smo dali ispunjavamo svake godine. Koliko god da imamo prostora, to ili povećavamo plate, ili povećavamo penzije. Dakle, radimo u korist građana Srbije, kako bi njihov životni standard bio bolji iz godine u godinu, dodao je Mali.

- Hvala im puno na podršci, hvala puno na razumevanju do sada i ovaj uspeh svih nas, dakle svih građana Srbije, što imamo prostor za tako nešto da kažemo hvala na takav način našim penzionerima...

"Povišica možda bude i više od 12 odsto"

Znači, ti podaci nisu još sasvim konačni da kažemo, ali to je približno, ili tako, ili je dobro? Biće oko 12%, možda čak i malo više od 12%. Pogledajte, recimo, ako je penzija 40.000 dinara. Dakle, ako se poveća za 12% naredne godine, to je skoro 5.000 dinara na mesečnom nivou više. Dakle, puta 12 meseci, to je skoro jedna, u stvari ne skoro, to je još jedna mesečna penzija na godišnjem nivou za naše najstarije sugrađane.

- Dakle, stvarno sjajna stvar i, kažem, maksimiziramo prostor koji imamo uvek, kako bismo i našim najstarijim sugrađanima, a naravno i svima ostalima, izašli u susret, mislim da je to stvarno neočekivano dobra vest. Mnogo sam srećan i ponosan zbog toga. I naše finansije su dovoljno jake da to izdrže, i naša ekonomija i dalje raste, i dalje nam je stabilan PIO fond, nikad manje subvencije nemate od dotacije PIO fondu, imate rekordno visoku zaposlenost, rekordan broj radnih mesta, uplaćuju se doprinosi, potpuno smo stabilan sistem napravili, a s druge strane imamo prostora za taj rast penzija.

- Vi znate koje je naše obećanje, dakle, do kraja 2027. godine, da idemo na 650 evra prosečnu penziju. Ovim putem polako, ali sigurno, dostižemo taj cilj, ogromna razlika u odnosu na ono što je bilo u Srbiji 2012. godine.

O minimalcu: "Naš predlog je opet povećanje za dvocifreni iznos"

- Da, danas su razgovori oko minimalne cene rada na tehničkom nivou, dakle predstavnici poslodavaca, sindikata, Vlade Republike Srbije. Vi znate koji je naš predlog, dakle od 1. januara naredne godine, redovno povećanje minimalne zarade za opet dvocifreni iznos, dakle preko 10%, da idemo na 550 evra. Da vas podsetim, već 1. oktobra, dakle za nekih malo više od mesec dana, imamo i vanredno povećanje minimalne zarade sa 457 na 500 evra. Dakle, poređenja radi opet, 2011. je minimalna zarada bila 15.700 dinara.

- Dakle, maksimalno radimo na podizanju životnog standarda građana Srbije, nama je prosečna zarada u junu mesecu bila oko 920 evra, do kraja godine biće preko 1.000 evra, kao što smo i obećali. Dakle, rastu zarade, minimalna zarada s ovim povećanjem, naravno, uticaće dodatno na porast prosečne zarade. Evo sa penzijama, malopre sam rekao, opet dvocifreno povećanje penzija. Dakle, važne, važne stvari koje potvrđuju stabilnost naše ekonomije, snagu naših javnih finansija, a s druge strane, pokazuju brigu o našim građanima i mislim da je to na kraju krajeva potvrđeno već godinama unazad, od naše politike koja je usmerena ka tome i ne odustajemo.

- Dakle, do 15. septembra je rok po zakonu o radu da se donese odluka o visini minimalne zarade za narednu godinu. Mi ćemo taj rok ispoštovati. Nadam se da će treću godinu zaredom to biti konsenzus i predstavnika sindikata i predstavnika poslodavaca i vlade Republike Srbije. Važno je da pokažemo to jedinstvo, da pokažemo tu slogu u ovom trenutku i nadam se da će tako i biti...

Dodao je da se od 1. januara očekuje dvocifreno povećanje minimalne zarade.