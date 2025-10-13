Slušaj vest

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), međugodišnja inflacija u septembru usporila na 2,9 odsto, što je najniži nivo inflacije od aprila 2021. godine.

Narodna banka Srbije ističe da je bazna inflacija takođe usporila i u septembru je iznosila 3,9 odsto, uz usporavanje rasta cena i usluga i proizvoda unutar ovog pokazatelja inflacije.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u septembru u proseku smanjene za 1,6 odsto, kao rezultat, kako se navodi, primene Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe Vlade Srbije, kojom su na šest meseci ograničene marže u trgovini na veliko i malo na 20 odsto.

NBS navodi i da pod uticajem Uredbe, cene hrane i bezalkoholnih pića beleže snažan mesečni pad od 4,5 odsto, koji je bio široko rasprostranjen među kategorijama.

Cene povrća su snižene za 14,9 odsto, voća za 8,2 odsto, a cene prerađene hrane su u proseku smanjene za tri odsto.

U saopštenju se ističe i da je posmatrano na međugodišnjem nivou, rast cena hrane i bezalkoholnih pića u septembru znatno usporio, na 1,7 odsto.

Cene proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije zabeležile su mesečni pad od 0,5 odsto, čemu je, osim sezonski uobičajenog pada cena turističkih paket-aranžmana, u određenoj meri doprinelo i pojeftinjenje pojedinih kategorija industrijskih proizvoda obuhvaćenih Uredbom.

Cene energenata su, pod uticajem blago viših cena naftnih derivata i čvrstih goriva, na mesečnom nivou, povećane za 0,6 odsto, a međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u septembru je iznosio 1,5 odsto.

NBS ističe da se i u narednim mesecima očekuje stabilno kretanje inflacije na sličnom nivou, oko centralne vrednosti cilja.

