Narodna banka Srbije potvrdila je da planira da vrati svih pet tona zlata koje se trenutno ne nalaze u njenim trezorima, već se nalaze u Švajcarskoj. To je praksa mnogih banaka širom sveta. A šta će takva praksa doneti našoj zemlji i da li je to dobra odluka s obzirom na trenutnu situaciju u svetu, rekao je za Kurir televiziju Mihajlo Rabrenović , stručnjak za menadžment državne uprave.

- Svaka odluka ima svoje dobre i loše strane, ali se ona može analizirati upravo u prilikama u kojima trenutno živimo, ne samo na ovim prostorima, već i u svetu u celini. Ovo je vreme velikih izazova, velikih neizvesnosti i mnoge uspešne zemlje kao što su Austrija, Nemačka, Mađarska već su tim putem pošle, vratile su svoje zlatne rezerve u svoje trezore i u ovim okolnostima to ima dobre strane, pre svega zbog toga što se dolazi u poziciju takozvanog monetarnog suvereniteta: da država potpuno preuzima odgovornost. Imajući u vidu da su se dešavali razni slučajevi neizvesnosti i razni rizici upraljanja rezervama ako se nalaze u nekoj drugoj zemlji.

- U nekim periodima je značajno da se deo sredstava drži na nekom drugom mestu, pre svega iz razloga da bi se moglo biti deo tog globalnog lanca razmene dobara, ali ovo je trenutak kada treba doneti jednu ovakvu odluku. 2012. godine mi smo imali mnogo manje tih deviznih rezervi, čak je deo tih rezervi i prodat da bi se koliko toliko očuvao kurs. Znamo da nije bio dobar kurs jer je dinar tada vredeo, 80 dinara je vredeo 1 evro, preko noći je došlo do promene kursa na 120 dinara i to je delovalo vrlo loše, gotovo pogubno i za građane i za privredu, a zadnjih desetak i više godina vodi se jedna mnogo bolja monetarna politika, pre svega od Narodne banke Srbije, ali i ekonomska politika od strane vlade Srbije i svih onih mera koje preduzima i ministarstvo finansija, tako da to čini jednu uspešnu celinu.