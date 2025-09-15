ŠTA DA RADITE AKO DOBIJETE POVIŠICU DOK OTPLAĆUJETE KREDIT? Pogledajte kako izgleda period otplate za jeftine kredite
Sve banke koje u svojoj ponudi imaju gotovinske i potrošačke kredite u dinarima, kao i stambene kredite obavestile su Narodnu banku Srbije da će sniziti kamatne stope na ove kredite, potvrđeno je u centralnoj banci.
Time će bankari sniziti kamate na kredite ispod očekivanih koje je propisala Narodna banka Srbije (NBS) u sklopu mere o snižavanju kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, kao i za refinansiranje postojećih kredita.
Građani mogu da iskoriste priliku i od 15. septembra, kada su banke zvanično dužne da izađu s novim ponudama povoljnih kredita, uzmu kredit koji im je potreban, a koji je deo mera za poboljšanje životnog standarda.
Kakve kredite možete da se uzmu na osnovu ove mere?
- dinarske potrošačke i gotovinske kredite u iznosu do 1.000.000 dinara, dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u banci bez ograničenja iznosa,
- posebne gotovinske kredite do 1.000.000 dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem
- stambene kredite namenjene kupovini prve stambene nepokretnosti.
Koliki je period otplate?
Na naše pitanje da li će niže kamate važiti tokom celog perioda otplate, iz NBS to potvrđuju:
- Niža kamatna stopa, koja je ugovorena prilikom odobravanja kredita, važiće tokom celokupnog perioda otplate kredita, u skladu sa uslovima definisanim u ugovoru o kreditu - rekli su iz Narodne banke Srbije.
Šta ako se promeni iznos primanja?
Zanimalo nas je i da li će biti promena u slučaju da klijent dobije povišicu i pređe prag primanja od 100.000 dinara:
- Potrebno je imati u vidu da se kriterijumi za odobravanje kredita pod povoljnijim uslovima u skladu sa supervizorskim očekivanjem Narodne banke Srbije, u odnosu na korisnika, sagledavaju u trenutku odobravanja kredita. U tom smislu, ako u toku perioda otplate, kao u Vašem primeru, dođe do povećanja primanja korisnika, navedeno neće biti od uticaja na ugovorene uslove poput kamatne stope - istakli su u NBS.
Podsetimo, za građane sa primanjima do 100.000 dinara kamata na gotovinske kredite ne sme da pređe 7,5 odsto, a Poštanska štedionica će spustiti kamatu na 5,99 odsto.
Najavljeno je da će smanjenje da se odnosi na zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara, gde se nalazi 64,3 odsto radnika, kao i na penzionere sa primanjima do 100.000, gde je 92 odsto penzionera, kao i da će se ići na to da se smanjenje kamatnih stopa odnosi na sve penzionere, to jest i na preostalih osam odsto.
BiznisKurir/Blic
