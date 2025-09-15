Slušaj vest

Sve banke koje u svojoj ponudi imaju gotovinske i potrošačke kredite u dinarima, kao i stambene kredite obavestile su Narodnu banku Srbije da će sniziti kamatne stope na ove kredite, potvrđeno je u centralnoj banci.

Time će bankari sniziti kamate na kredite ispod očekivanih koje je propisala Narodna banka Srbije (NBS) u sklopu mere o snižavanju kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, kao i za refinansiranje postojećih kredita.

Građani mogu da iskoriste priliku i od 15. septembra, kada su banke zvanično dužne da izađu s novim ponudama povoljnih kredita, uzmu kredit koji im je potreban, a koji je deo mera za poboljšanje životnog standarda.

Kakve kredite možete da se uzmu na osnovu ove mere? dinarske potrošačke i gotovinske kredite u iznosu do 1.000.000 dinara, dinarske kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u banci bez ograničenja iznosa,

posebne gotovinske kredite do 1.000.000 dinara i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem

stambene kredite namenjene kupovini prve stambene nepokretnosti. Koliki je period otplate?

Na naše pitanje da li će niže kamate važiti tokom celog perioda otplate, iz NBS to potvrđuju:

- Niža kamatna stopa, koja je ugovorena prilikom odobravanja kredita, važiće tokom celokupnog perioda otplate kredita, u skladu sa uslovima definisanim u ugovoru o kreditu - rekli su iz Narodne banke Srbije.

Šta ako se promeni iznos primanja?

Zanimalo nas je i da li će biti promena u slučaju da klijent dobije povišicu i pređe prag primanja od 100.000 dinara:

- Potrebno je imati u vidu da se kriterijumi za odobravanje kredita pod povoljnijim uslovima u skladu sa supervizorskim očekivanjem Narodne banke Srbije, u odnosu na korisnika, sagledavaju u trenutku odobravanja kredita. U tom smislu, ako u toku perioda otplate, kao u Vašem primeru, dođe do povećanja primanja korisnika, navedeno neće biti od uticaja na ugovorene uslove poput kamatne stope - istakli su u NBS.

Podsetimo, za građane sa primanjima do 100.000 dinara kamata na gotovinske kredite ne sme da pređe 7,5 odsto, a Poštanska štedionica će spustiti kamatu na 5,99 odsto.

Najavljeno je da će smanjenje da se odnosi na zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara, gde se nalazi 64,3 odsto radnika, kao i na penzionere sa primanjima do 100.000, gde je 92 odsto penzionera, kao i da će se ići na to da se smanjenje kamatnih stopa odnosi na sve penzionere, to jest i na preostalih osam odsto.

