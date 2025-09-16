Slušaj vest

Od 15. oktobra primenjivaće se nova odluka Narodne banke Srbije (NBS) o olakšicama u otplati kredita, kojom se pomaže korisnicima kredita koji imaju poteškoće u otplati zajmova kod banaka.

Iz NBS je saopšteno da je polazeći od odredaba novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koje se primenjuju od 1. jula ove godine, ovim podzakonskim aktom propisano da je davalac kredita dužan da primeni razumne mere koje korisniku olakšavaju otplatu kredita, ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika kredita dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može da utiče, pri čemu se posebno uzimaju u obzir lične okolnosti korisnika.

Okolnostima koje korisnika mogu dovesti u teško imovinsko stanje smatraju se naročito gubitak posla, značajno smanjenje prihoda, teška bolest, kao i teška povreda koja dovodi do umanjenja radne sposobnosti, dok se drugim bitnim okolnostima smatraju naročito teške porodične prilike kao što je teška bolest ili smrt supružnika ili dece i razvod braka ako su supružnici bili sadužnici po kreditu ili je jedan od supružnika jemac.

Pored toga, dodaju iz NBS, u duhu aktuelnih mera koje Srbija preduzima radi zaštite prava na dom, korisnicima koji imaju poteškoće u otplati stambenog kredita koji je obezbeđen hipotekom na nepokretnosti u kojoj stanuju, banke će biti u obavezi da u određenim okolnostima odobre korisnicima da ne otplaćuju kredit u trajanju od najmanje dva meseca, pod propisanim uslovima.

Pod olakšicama se podrazumevaju potpuno ili delimično refinansiranje duga iz ugovora, odnosno izmene ugovorenih uslova, uključujući, ali ne ograničavajući se na produženje roka otplate, promenu vrste ugovora, odloženo plaćanje celokupnog iznosa kredita, kamate, glavnice, dozvoljenog ili nedozvoljenog prekoračenja, duga po kreditnoj kartici ili određenih rata kredita, za određeni period, smanjenje kamatne stope, odobrenje da korisnik ne otplaćuje kredit u određenom periodu, bez prava davaoca kredita da obračunava redovnu niti zateznu kamatu na dospele obaveze, ali uz pravo davaoca kredita da obračunava ugovorenu redovnu kamatu na preostali iznos glavnice.

U olakšice spadaju i delimična otplata duga, promena valute u kojoj je izražena obaveza, ako novčana obaveza nije izražena u dinarima, delimičan oprost i konsolidacija duga kao i proglašenje zastoja u otplati za određeni period, u kojem davalac kredita ne obračunava redovnu ni zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje, kao ni redovnu kamatu na preostali iznos glavnice, odnosno duga.

Iz NBS pojašnjavaju da će se pravo na olakšice u otplati kredita ostvarivati u jedinstvenom postupku koji će, u skladu sa odredbama odluke o olakšicama u otplati kredita, sprovoditi svi davaoci kredita, pri čemu će davaoci kredita biti u obavezi da preduzimaju aktivnosti u cilju praćenja pojedinačnih kredita i da po identifikovanju ranih znakova problema u njihovoj otplati kontaktiraju korisnike i informišu ih o mogućnostima za ostvarivanje olakšica u otplati kredita.

Ovo uključuje i dvostepenost u odlučivanju davaoca kredita, na način da će korisnici kojima olakšica ne bude odobrena imati mogućnost da prigovore Komisiji za olakšice u okviru banke, koja treba još jednom da izvrši reviziju korisnikove situacije.

Usvajanjem ovog podzakonskog akta, Narodna banka Srbije je još jednom u domenu svoje nadležnosti uspostavila regulatorni okvir kojim je obezbedila trajnu zaštitu korisnicima finansijskih usluga, i to posebno onim koji se nađu u teškim životnim okolnostima, i u domenu zaštite korisnika se po ostvarenim rezultatima može svrstati u rang sa uspešnijim regulatorima i supervizorima u zemljama EU, navodi se u saopštenju.

Odluku je doneo Izvršni odbor NBS 11. septembra.

