Od 18. do 24. marta, Beogradski sajam je ponovo epicentar auto-moto industrije jugoistočne Evrope. Ovogodišnji DDOR BG CAR SHOW 09 i 18. Međunarodni sajam motocikala MOTOPASSION donose istorijski rekordan broj brendova i premijera, kao i jasan uvid u promene koje oblikuju globalno tržište automobila, od tranzicije ka električnim vozilima do snažnog proboja azijskih proizvođača na evropsko tržište. Veliko interesovanje izlagača i posetilaca već prvog dana svedoči o prestižu i važnosti ovog prolećnog događaja.

Foto: Ilija Ilić

Manifestaciju je svečano otvorio legendarni italijanski dizajner Fabricio Đuđaro, iz čijeg su pera izašli kultni modeli poput Lamborghini Gallarda, Bentley Bentayge i mnogih drugih. Komentarišući sve prisutnije azijsko, a posebno kinesko tržište, Đuđaro je za Biznis Kurir izneo zanimljivu analizu:

- Oni dolaze sa drugačijim pristupom dizajnu. Ne nose teret nasleđa i imaju potpunu slobodu kada je reč o vizuelnim inovacijama i proporcijama. Nemaju brend identitet koji ih vezuje za prošlost, njihov jezik stila je potpuno drugačiji. Iako mi Evropljani i dalje imamo prednost istorije, u budućnosti će nam biti veliki izazov da se takmičimo sa njima.

Foto: Ilija Ilić

Oboren rekord sa više od 200 izlagača

Brzinu razvoja i transformacije automobilske industrije najočiglednije ilustruju impresivne brojke ovogodišnjeg sajma, koji je pod svojim krovom okupio ukupno 216 izlagača. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa ponudom čak 50 automobilskih brendova, što predstavlja snažan skok i prisustvo 20 brendova više u odnosu na period od pre samo dve godine. Da je reč o izuzetno važnom događaju za celokupno tržište, potvrđuje i podatak o 73 premijerno predstavljena modela koje nam donose 42 različita proizvođača. Pritom, nezaustavljiv trend elektrifikacije jasno se ogleda u činjenici da je na sajmu izloženo preko 70 potpuno električnih vozila, što ukazuje na pravac u kom se kreće domaće tržište.

Sajamske brojke 216 izlagača ukupno. 50 automobilskih brendova (čak 20 više nego pre samo dve godine). 73 premijerno predstavljena modela od strane 42 brenda. 70+ potpuno električnih modela izloženih na sajmu, što jasno ukazuje na nezaustavljiv trend elektrifikacije. Motopassion: 82 izlagača, 46 moto i ATV brendova (30 brendova više nego pre dve godine) i 32 premijere. Laka komercijalna vozila: 12 izlagača, 4 brenda i 7 premijera.

Snažan rast beleži i prateća manifestacija "Motopassion", na kojoj svoja vozila predstavlja 82 izlagača kroz 46 moto i ATV brendova - što je za neverovatnih 30 brendova više u poređenju sa situacijom od pre dve godine, uz 32 ekskluzivne premijere. Istovremeno, segment lakih komercijalnih vozila beleži zapažen nastup, okupljajući 12 izlagača i četiri brenda koji su za domaće privrednike pripremili sedam premijernih modela.

Foto: Ilija Ilić

Na domaćem tržištu debituju četiri nova kineska brenda: Zeekr, Leapmotor, Changan i Jetour. S druge strane, publika ima priliku da vidi i dugoočekivane premijere etabliranih evropskih i svetskih igrača, među kojima se izdvajaju Renault 4 i 5, Volkswagen T-Roc, Škoda Enyaq Coupé Sportline MY2026, Volvo EX90, BMW iX3 i mnogi drugi.

Sajamske ponude i cene: Od "Pande" do "Maseratija"

Ekstreme na ovogodišnjem sajmu predstavljaju luksuzni italijanski Maserati MCPURA Cielo, čija cena izloženog modela dostiže vrtoglavih 375.440 evra, dok se na suprotnom kraju spektra nalazi kineski model Bentu, koji je sa akcijskom cenom od samo 9.800 evra najjeftiniji automobil na sajmu.

U borbi za domaće kupce, tradicionalni brendovi nude ozbiljne finansijske olakšice. Volkswagen (VW) se ove godine izdvojio kao apsolutni lider u sajamskim ponudama, omogućivši kupovinu uz 0% kamate, što u vremenu skupog novca predstavlja izuzetan benefit za kupce. Fiat (sa fokusom na Hybrid modele i novi Grande Panda) i Kia takođe privlače masovnu pažnju izuzetno konkurentnim cenama i atraktivnim uslovima.

Ono što dodatno stimuliše zainteresovanost i prelazak na ekološki prihvatljivije opcije jeste nastavak državne podrške. I ove godine, kupci novih električnih vozila u Srbiji mogu da računaju na subvencije države u iznosu do 5.000 evra po vozilu, što kupovinu jednog od preko 70 izloženih modela na struju čini znatno pristupačnijom i privlačnijom za domaće vozače i kompanije.

Gužve kod kineskih brendova

Praktična potvrda reči Fabricija Đuđara može se videti u sajmskim halama. Nezapamćena gužva beleži se na štandovima azijskih proizvođača, a najveći broj posetilaca opseda štand kompanije BYD, svetskog lidera u proizvodnji električnih i plug-in hibridnih vozila. Inovativan dizajn, bogati paketi opreme već u osnovnim verzijama i agresivna cenovna politika očigledno daju rezultate na srpskom tržištu.

Najjeftiniji automobil na sajmu Foto: Ilija Ilić

Raspored po halama

Ove godine, zbog velikog interesovanja, svi kapaciteti sajma rade u punom obimu, a vozila su izložena u svim halama:

Raspored izloženih vozila Hala 1 i 1A: Standardni brendovi (hala 1A prvi put u funkciji izlaganja automobila). Hala 2A i 2B: Novi, ali i dobro poznati brendovi na tržištu. Hala 3: Automobili iz premijum i luksuzne kategorije (uz poseban naglasak na vrhunski inženjering i materijale). Hala 3A: Laka privredna vozila. Hala 2B i 2C: Prateća oprema autoindustrije i takmičenje RC modela (Nivo C). Hala 4 i Galerija: Motopassion (galerija prvi put izlaže, uz postavljen poligon za probne vožnje bicikala i trotineta).

Servisne informacije za posetioce

Ovogodišnji sajam automobila i motocikala svoja vrata za posetioce otvorio je danas, 18. marta, i trajaće sve do sledećeg utorka, 24. marta. Ljubitelji auto-moto industrije, kao i poslovni posetioci, imaće priliku da istražuju bogatu ponudu u sajamskim halama svakog dana od srede do ponedeljka u periodu od 10 do 20 časova. Poslednjeg dana manifestacije, u utorak, radno vreme će biti neznatno kraće, pa će sajam biti otvoren od 10 do 19 časova.

Radno vreme i cene ulaznica Trajanje: 18. - 24. mart 2026. Radno vreme: Sreda - Ponedeljak (10:00 - 20:00 časova); Utorak, 24. mart (10:00 - 19:00 časova). Cene ulaznica: Pojedinačna ulaznica: 800 RSD Grupna ulaznica (najmanje 20 osoba): 600 RSD Ulaznica za đake i studente: 500 RSD Family day (roditelji sa decom do 16 godina): 1.600 RSD Parking: 300 RSD po satu.