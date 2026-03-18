Najvažniji godišnji događaj auto-moto industrije u jugoistočnoj Evropi, DDOR BG CAR SHOW 09 i 18. Međunarodni sajam motocikala MOTOPASSION, svečano je otvoren danas, 18. marta, na Beogradskom sajmu. Na ceremoniji svečanog otvaranja prisutnima su se obratili Marko Blažić, predsednik Nadzornog odbora Beogradskog sajma, Vladimir Malešević, predsednik Izvršnog odbora DDOR-a i Aleksandra Đurđević, predsednica Asocijacije.

Manifestaciju je zvanično otvorio i Fabricio Đuđaro (Fabrizio Giugiaro), proslavljeni italijanski automobilski i industrijski dizajner. Đuđaro, koji je danas na čelu kompanije GFG Stajl (GFG Style), čovek je iz čijeg pera su izašli automobili koji su stekli kultni status, među kojima su Lamborgini Galjardo, Bentli Bentajga, Folksvagen W12, BMW Naska, ali i Daevu Matiz, Seat Ateka i stotine drugih modela.

Manifestacija se održava u svom tradicionalnom prolećnom terminu i trajaće do 24. marta 2026. godine. Veliko interesovanje izlagača i posetilaca za ovaj događaj donosi prestiž, ali i dužnost da se profesionalni standardi kontinuirano neguju i unapređuju. Ovogodišnji sajam okuplja najznačajnije proizvođače i donosi izuzetne rezultate kada je reč o broju izlagača i premijera:

DDOR BG Car show donosi 216 izlagača i rekordan broj automobilskih brendova, čak 50. Od tog broja, 42 brenda premijerno predstavljaju 73 modela. Kada su u pitanju laka komercijalna vozila, prisutno je 12 izlagača, dok će 4 brenda predstaviti 7 premijera. Motopassion je obezbedio 82 izlagača sa 46 moto i ATV brendova, od kojih 16 brendova ima 32 premijere.

Tržišni trendovi i široka ponuda vozila

Na jednom mestu predstavljeni su najnoviji modeli koji su se tokom protekle godine pojavili na domaćem tržištu, kao i oni čiji se dolazak očekuje u tekućoj sezoni. Posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda koja obuhvata širok raspon tipova vozila, od kompaktnih gradskih automobila, luksuznih limuzina, SUV i terenskih modela, sportskih i električnih vozila, pa do lakih privrednih vozila. Pored toga, tu je i bogata ponuda motocikala, kvadova, skutera, bicikala i trotineta prilagođenih različitim stilovima vozača, kao i celokupna ponuda iz segmenta auto-moto industrije.

Tehnološka dostignuća i elektrifikacija

Sajam oblikuju savremeni koncepti mobilnosti i inovativna rešenja. Elektrifikacija ostaje jedna od centralnih tema, sa snažnim fokusom na električna i hibridna vozila i infrastrukturu koja prati njihov razvoj. Manifestacija obuhvata i najnovija tehnološka dostignuća usmerena ka održivosti i smanjenju emisija štetnih gasova, napredne sisteme bezbednosti, asistencije u vožnji, kao i rešenja iz oblasti autonomne mobilnosti.

Spoj prestiža i inženjeringa u premijum klasi

Tradicionalno veliko interesovanje privlače luksuzni modeli renomiranih svetskih proizvođača, za koje je rezervisan poseban izložbeni prostor Beogradskog sajma. Ovaj segment nudi jedinstveno iskustvo automobilskog luksuza gde posetioci mogu da istraže ekskluzivni spoljašnji izgled, raskošno oblikovane enterijere, najkvalitetnije materijale i preciznu završnu obradu. Vrhunski komfor i dizajn prate najnoviji sistemi asistencije, inteligentne bezbednosne funkcije i mogućnosti personalizacije.