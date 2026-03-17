Na Beogradskom sajmu uveliko je sve spremno za zvanično otvaranje DDOR BG car show 09 i 18. Međunarodnog sajma motocikala Motopassion, najvažnijeg godišnjeg događaja auto-moto industrije u jugoistočnoj Evropi. Početak sajma zakazan je za 18. mart, a celokupna manifestacija trajaće do 24. marta. Dan uoči otvaranja izlagači su posvetili ekskluzivnim prezentacijama i prvim premijernim predstavljanjima.

Rekordne brojke i premijere

Ovogodišnje izdanje sajma okuplja 216 izlagača, a posetioci će imati priliku da vide vozila koja su obeležila proteklu godinu, kao i ona čiji se dolazak tek očekuje.

Foto: Ilija Ilić

U kategoriji putničkih automobila predstavlja se rekordan broj od čak 50 automobilskih brendova. Od tog broja, 42 brenda premijerno prikazuju 73 modela. Laka komercijalna vozila predstavlja 12 izlagača, pri čemu 4 brenda donose 7 premijera. Segment "Motopassion" okuplja 82 izlagača sa 46 moto i ATV brendova. Posebno se ističe 16 brendova koji će imati 32 premijere.

Široka ponuda i tehnološki napredak

Na jednom mestu izložen je širok spektar vozila, od kompaktnih gradskih automobila, sportskih modela, SUV i terenskih vozila, pa sve do bogate ponude motocikala, kvadova, skutera, bicikala i trotineta.

Sajam automobila 2026. u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Pored samih vozila, sajam obuhvata i bogatu ponudu iz segmenta auto-moto industrije, stavljajući snažan fokus na savremene koncepte mobilnosti:

Elektrifikacija i održivost: Centralna tema ostaju električna i hibridna vozila, prateća infrastruktura i ekološke tehnologije usmerene ka smanjenju emisija štetnih gasova.

Inovacije i bezbednost: Predstavljena su najnovija rešenja iz oblasti autonomne mobilnosti, naprednih sistema bezbednosti i asistencije u vožnji. Fokus na luksuz i premijum klasu

Kao i tradicionalno, poseban izložbeni prostor Beogradskog sajma rezervisan je za modele iz luksuzne i premijum klase. Ovaj segment predstavlja spoj prestiža i vrhunskog inženjeringa renomiranih svetskih proizvođača. Karakterišu ga ekskluzivni spoljašnji izgled, raskošni enterijeri od najkvalitetnijih materijala, inteligentne bezbednosne funkcije i široke mogućnosti personalizacije.