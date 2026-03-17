Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije obaveštava korisnike IPARD II programa da je u toku sprovođenje Ex-post evaluacija (ocena) IPARD II programa, koju realizuje nezavisni tim evaluatora koji je angažovala Evropska komisija, odnosno Generalni direktorat za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Cilj ove evaluacije je procena efekata i rezultata sprovedenih investicija, kao i unapređenje budućih programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Upitnik za korisnike

U okviru ovog procesa, korisnicima programa će putem Viber Business Inbox biti dostavljen upitnik sa pitanjima koja su identična za svih pet zemalja korisnica IPARD II programa. Na ovaj način prikupljaju se uporedivi podaci o iskustvima korisnika i efektima IPARD podrške u regionu.

- S obzirom na obavezu Republike Srbije da sprovede evaluaciju IPARD II progarama, ali i na značaj dobijenih podataka za procenu efekata sprovedenih investicija i dalje unapređenje sistema podrške poljoprivredi, molimo sve korisnike IPARD II programa da izdvoje vreme i do kraja naredne nedelje popune upitnik na linku:https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/rNuZ4HmN - navelo je Ministarstvo.

Dodaje se da će odgovori doprineti objektivnoj analizi rezultata programa i planiranju budućih mera podrške, uključujući i sprovođenje IPARD III programa.