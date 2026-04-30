FAILED konferencija, koja će se održati 20.maja u Beogradu, donosi osveženje na regionalnoj kreativnoj sceni. Fokus se pomera sa ispoliranih uspeha, na ono što se retko deli: iskrene razgovore, ideje koje nisu prošle, projekte koji su odbijeni i odluke koje su menjale tok karijera, pa i života.

Na FAILED stiže lineup koji spaja globalnu agencijsku scenu, vrhunsku kreativnu produkciju i domaću dizajnersku ikonu. Od Amsterdama, preko Lisabona do Beograda, FAILED je okupio ljude koji pomeraju industriju, ali su spremni da pokažu i ono o čemu se obično ćuti.

Svi pričaju o uspehu. FAILED priča ono što zapravo želite da čujete. Govornici su: Victor Knaap — CEO, Monks (Amsterdam)

Monica Franco — Creative Director, 100 Maneiras Michelin Starred group (Lisbon)

Fran Mubrin — Creative Director, 404 (Zagreb)

Slavimir Stojanović Futro — dizajner, profesor, umetnik (Beograd)



Na poziv organizatora, Metod Brandsagencije, po prvi put u Beograd dolazi i Victor Knaap, jedan od najuticajnijih lidera savremene kreativne industrije i čovek koji stoji iza transformacije globalne agencije Monks (nekadašnjeg Media.Monks) u jednu od najmoćnijih kreativno-tehnoloških kompanija današnjice. Njegov dolazak predstavlja ekskluzivnu priliku za regionalnu publiku da iz prve ruke čuje kako izgleda graditi kreativni biznis u eri AI sadržaja i konstantne brze transformacije.

Konferencija okuplja kreativce, stratege i lidere, ne kao publiku, već kao zajednicu. Ovo je prostor gde se razmenjuju ideje, gde nastaju saradnje i gde se otvara realan pogled iza kulisa industrije. U vremenu kada svi prikazuju samo finalni proizvod, FAILED otvara vrata procesa: nefiltriranog, nesavršenog i stvarnog. Kroz Hall of Fail izložbu, konferencija otkriva radove agencija i pojedinaca, koji nikada nisu objavljeni i priče koje se retko dele. Bez filtera. Za kraj ovog uzbudljivog dana, očekuje vas Creative Industry Afterparty, koju mnogi već sada nazivaju žurka za kreativce koja je odavno trebala da se desi. Ulaznice su dostupne na sajtu konferencije failedevents.com, a konferencija ce se održati u klubu Kran u Beton Hali, 20.maja.