Dok se hiljade posetilaca sprema da obiđe hale predstojećeg Sajma automobila, prava mala vremenska kapsula čeka ih nekoliko koraka dalje, u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma, gde od 21. do 24. marta, u periodu od 10.00 do 20.00 časova „oživljavaju“ legende domaće i svetske automobilske istorije. Automobili koji se ne mogu videti u standardnoj sajamskoj postavci postaju deo jedinstvenog iskustva koje briše granicu između prošlosti i budućnosti i pretvara običnu posetu u priču koju ćete pamtiti.

Povodom Sajma automobila u Beogradu, u saradnji sa Srpskim savezom za istorijska vozila (SSIV), Ekspo 2027 Plejgraund donosi posebnu izložbu oldtajmer vozila pod nazivom „Velikani srpske motorizacije“. Ova pažljivo osmišljena postavka okuplja najatraktivnije automobile i motocikle, od kojih svaki nosi autentičnu priču o dizajnu, tehnologiji i vremenu u kojem je nastao. Kao atraktivan dodatak sajamskom programu, namenjena je ne samo ljubiteljima automobila, već i svima koji žele da dožive nešto drugačije.

Posetioci će imati priliku da vide Ford Model T iz 1926. godine, automobil koji je promenio istoriju motorizacije i ostao upamćen kao kultno vozilo iz filma „Maratonci trče počasni krug“, zatim Lancia Lambda, jedan od tehnološki najnaprednijih automobila svog vremena, kao i Morris Minor Pickup, prepoznatljiv filmski klasik koji i danas izmami osmeh. Posebnu pažnju privući će BMW 327/28 Sport Cabriolet iz 1939., elegantni retki sportski model, kao i Cadillac Series 62 Convertible iz 1957. godine, simbol glamura američke ere, koji je svojevremeno koristio i Josip Broz Tito.

Ova tematska postavka omogućava neposredno upoznavanje sa legendarnim četvorotočkašima i motociklima, poziva posetioce da zastanu, razgledaju detalje i otkriju priče iza svakog modela, uz kratke informativne poruke i zanimljivosti postavljene pored svakog automobila. Jer automobil nikada nije bio samo sredstvo prevoza. On je simbol slobode, promena i vremena u kojem živimo.

Za ljubitelje oldtajmera, automobilske kulture i dobrog dizajna, ovo je jedna od onih izložbi koja se ne propušta. Ulaz u Ekspo 2027 Plejgraund je besplatan.