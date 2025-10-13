Slušaj vest

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2025. godine, u odnosu na avgust 2025. godine, u proseku su niže za 1,6%.

Potrošačke cene u septembru 2025. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,9%, a u poređenju sa decembrom 2024. godine povećane za 1,9%, u proseku.

Hrana i sokovi najviše pojeftinili

- Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2025. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-4,5%), Rekreacija i kultura (-3,2%), Oprema za stan i tekuće održavanje (-1,1%) i Odeća i obuća (-0,2%) - saopštio je Republički zavod za statistiku.

U poređenju sa avgustom ove godine, najviše je pojeftinilo povrće i to za 14,9 odsto. Niže cene ima i voće i to za 8,2 procenta, zatim šećer, dže med i čokolada koji su pojefitnili za 4,8 odsto.

U manjem obimu od nekoliko procenata pojefitnili su i meso, riba, hleb i žitarice, melko, sir i jaja, ulja i masti, sredstva za održavanje stana, lična nega...

Nešto je i skuplje

Rast cena je zabeležen u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, Transport i Restorani i hoteli (za po 0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,4%) i u grupi Zdravlje (0,2%).