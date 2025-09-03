Kesica praška za pecivo četiri puta jeftinija nego pre stupanja na snagu Uredbe o ograničenju trgovačkih marži

Koliko je Uredba o obraničenju trgovačkih marži na 20 odsto za oko 20.000 proizvoda iz 23 kategorije bila preko potrebna kako bi se potrošači zaštitili od alavosti trgovaca najočiglednije je na primeru cene kesice praška za pecivo pre i posle stupanja na snagu ove uredbe.

Tako je u nekim trgovinskim lancima kesica od 10 grama praška za pecivo pre stupanja na snagu uredbe koštala između 18,99 i 21,99 dinara, a sada u jednom od tih trgovinskih lanaca košta četiri puta manje, odnosno svega 4,99 dinara.

Račun koji dokazuje tenutnu cenu praška za pecivo Foto: Privatna Arhiva

Da se upravo na sitnicama vidi kolike su zaista bile trgovačke marže ističe i Marko Dragić, savetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije.

- Upravo na malim primerima se vidi koliko je najmanja zarada proizvođača u ovakvim slučajevima. Imamo i druge slučajeve povezanih lic u lancu distribucije u kojima je proizvođač ujedno i trgovac ili su dva povezana pravna lica. Samim tim oni diktiraju i proizvodnu i krajnu prodajnu cenu. I tek tu dobijamo krajnje moguće marže. To se vidi i na primerima mesa i mesnih prerađevina, mleka i mlečnih proizvoda. Koliko je vrednost proizvoda bila precenjna najbolje se vidi na tim primerima i tu će građani sada osetiti najviše razlije u ceni - naglašava Dragić.