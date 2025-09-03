BEZOBRAZNO DA BEZOBRAZNIJE NE MOŽE BITI! Nećete verovati koliko su nas trgovci drali samo na prašku za pecivo
Koliko je Uredba o obraničenju trgovačkih marži na 20 odsto za oko 20.000 proizvoda iz 23 kategorije bila preko potrebna kako bi se potrošači zaštitili od alavosti trgovaca najočiglednije je na primeru cene kesice praška za pecivo pre i posle stupanja na snagu ove uredbe.
Tako je u nekim trgovinskim lancima kesica od 10 grama praška za pecivo pre stupanja na snagu uredbe koštala između 18,99 i 21,99 dinara, a sada u jednom od tih trgovinskih lanaca košta četiri puta manje, odnosno svega 4,99 dinara.
Da se upravo na sitnicama vidi kolike su zaista bile trgovačke marže ističe i Marko Dragić, savetnik u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije.
- Upravo na malim primerima se vidi koliko je najmanja zarada proizvođača u ovakvim slučajevima. Imamo i druge slučajeve povezanih lic u lancu distribucije u kojima je proizvođač ujedno i trgovac ili su dva povezana pravna lica. Samim tim oni diktiraju i proizvodnu i krajnu prodajnu cenu. I tek tu dobijamo krajnje moguće marže. To se vidi i na primerima mesa i mesnih prerađevina, mleka i mlečnih proizvoda. Koliko je vrednost proizvoda bila precenjna najbolje se vidi na tim primerima i tu će građani sada osetiti najviše razlije u ceni - naglašava Dragić.
Podsetimo, Uredba o obraničenju trgovačkih marži, koju je Vlada Srbije donela u sklopu mera za poboljšanje životnog standarda građana, stupila je na snagu u ponedeljak, 1. septembra. To je automatski značilo da trgovci moraju da koriguju cene na dole za oko 20.000 proizvoda na kojima su marže bile veće od 20 procenata.