Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju našem listu, već od danas niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Naime, ministar Mali Kuriru je rekao da će od danas u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.

- Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo", rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.

- Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.

Spisak kategorija proizvoda obuhvaćenih ograničenjem Mahunarke – pasulj, sočivo, grašak, boranija

Sveže voće i povrće – jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika

Mleko, mlečni proizvodi i jaja – mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja

Hleb i peciva – beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle

Sveža i prerađena riba – pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti

Testenine – špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena

Sveže i prerađeno meso – svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete

Prerada voća i povrća – džemovi, kompoti, ajvar, turšija

So i začini – kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini

Šećer i med

Brašno – belo, crno, integralno, ražano

Pirinač – beli, integralni, basmati

Ulja i masti – suncokretovo, maslinovo, margarin

Sirće – alkoholno, vinsko, jabukovo

Slatki konditori i cerealije – čokolade, keksi, pahuljice

Slani konditori – čips, grickalice, štapići

Papirna i kuhinjska galanterija – toalet papir, ubrusi, salvete

Pelene

Kućna hemija – deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači

Lična higijena i kozmetika – sapuni, šamponi, paste za zube

Hrana za bebe – formule, kašice, žitarice

Smrznuti proizvodi – povrće, voće, polugotova jela

Bezalkoholna pića, kafa i čaj

Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi - 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.

treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.

Ko se ne pridržava, biće kažnjen

Trgovci koji nova pravila ne budu poštovali, moraće da plate kaznu od 300.000 dinara. Dakle, kod svih pomenutih grupa proizvoda, najviša stopa marže u trgovini na malo, koja se obračunava na prodajnu cenu bez PDV-a ne može biti veća od 20 odsto. Ovu stopu moraju da primenjuju trgovci koji su u prošloj godini ostvarili poslovni prihod veći od 4,5 milijarde dinara, osim kod trgovaca koji posluju u prenosivim prodajnim objektima.

Ukoliko je dosad stopa marže na određene proizvode bila niža od maksimalno predviđenih 20 odsto, primenjivaće se ta niža stopa. Drugim rečima, ukoliko je marža bila manje od 20 procenata, trgovci neće moći da je povećaju na 20.

Koliko će koštati pojedini proizvodi?

Hleb – pre 104,58 RSD, od danas očekivano 85–90 RSD

Mleko (1 l) – pre 119,99 RSD (Roda) i 154,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–132 RSD

Pirinač (400 g) – pre 119,99 RSD (Univer) i 182,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–155 RSD

Juneće meso (1 kg) – pre 1.599,99 RSD (Dis) i 1.749,99 RSD (Roda), od danas oko 1.280–1.480 RSD

Procene su da će cene artikala iz potrošačke korpe pasti za 15-20%, što će značiti realnu uštedu prilikom kupovine osnovnih namirnica i kućnih potrepština.

Najveću razliku građani će videti na cenama mleka, hleba, ulja, šećera, brašna, pelena i deterdženata.