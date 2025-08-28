Koji proizvodi će se naći na listi sa nižom cenom od ponedeljka

Građane Srbije od 1. septembra 2025. godine očekuje olakšanje u kućnom budžetu, jer stupa na snagu uredba Vlade Srbije o ograničavanju trgovačkih marži.

Niža cena za 20.000 proizvoda

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od ponedeljka oko 20.000 proizvoda-artikala imati nižu cenu.

Prema pravilima nove uredbe, trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, dok će kupci na pojedine artikle moći da računaju i na dodatne popuste do 10 odsto. To znači da će osnovne namirnice, sredstva za higijenu i kućnu hemiju biti znatno pristupačniji.

Uredba obuhvata čak 23 kategorije proizvoda, među kojima su prehrambeni artikli poput hleba, brašna, ulja, šećera, meda, testenine, pirinča, mleka, mesa, žitarica, voća i povrća, ali i kafa, čaj i bezalkoholna pića.

Pored hrane, jeftiniji će biti i deterdženti, sredstva za čišćenje, kao i proizvodi za ličnu higijenu poput sapuna, šampona i zubnih pasti, ali i hrana za bebe i pelene.

Iako zvaničan spisak proizvoda još nije objavljen, procene pokazuju da će među najtraženijima biti oko 3.000 artikala koje građani najčešće kupuju. Vlada ističe da je cilj da se rastereti kućni budžet i omogući da osnovne životne potrepštine postanu dostupnije širokom krugu potrošača.

Prvi efekti uredbe biće vidljivi odmah po njenom stupanju na snagu, a očekuje se da će prosečna kupovina svakodnevnih artikala građanima doneti značajne uštede.