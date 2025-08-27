S obzirom na to da na nekim proizvodima marža nije bila ni 20 procenata, koliko je, prema najavljenoj uredbi, sada dozvoljeno, Zoran Nikolić iz NOPS naglašava da potrošači ne treba da se iznenade ako od 1. septembra neki proizvodi poskupe.

- Na nekim proizvodima nisu bile velike marže, na piletini, na primer. Pitanje je da li će trgovac koji je planirao svoju dobit, a sada mora da se prilagodi ovim merama, podići cene onih proizvoda na kojima je marža bila ispod 20 odsto i da na taj način nadoknadi gubitak. Smisao trgovine svuda u svetu je kupi jeftino, prodaj skupo i zato se ne bih iznenadio da cena nekih proizvoda bude veća - kaže Nikolić i dodaje da će se tek kada prođe vreme videti da li su mere imale prave efekte ili će trgovci naći način da nadoknade gubitke.