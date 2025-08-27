EKONOMSKE MERE ODUŠEVILE PENZIONERE I POTROŠAČE! Evo čemu se najviše raduju, a čeka ih već od ponedeljka
Novih pet državnih mera za poboljšanje životnog standarda svih građana, a naročito onih s mesečnim primanjima do 100.000 dinara, zdušno podržavaju i penzioneri i potrošači.
I jedni i drugi pozdravljaju smanjenje trgovačkih marži, ograničenje kamata na kredite, jeftinije ogrevno drvo za socijalno ugrožene kategorije građana, popusti na struju i sprečavanje izvršitelja da dužnicima oduzmu jedini krov nad glavom površine do 60 kvadratnih metara.
Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da svaku meru koja ima za cilj smanjenje cena i poboljšanje životnog standarda treba pozdraviti.
Trgovci pod lupom
- Ostaje da svi zajedno vidimo na koji način će se u praksi realizovati ove mere i kako će trgovci, suočeni sa određenim gubitkom, planirati da nadoknade isti. Treba pratiti cene drugih proizvoda koji nisu obuhvaćeni ovom uredbom. Takođe, treba ispratiti da li će biti smanjenja, tj. ograničenja određenih akcija koje su bile jako prisutne i u smislu količine i u smislu popusta koji su tada bili aktivni - ističe Nikolić.
- Smanjenje trgovačkih marži na 20 odsto, što će dovesti do pojeftinjenja više od 3.000 proizvoda iz 23 različite grupe
- Ograničena kamatna stopa na maksimalno 7,5 odsto na gotovinske, potrošačke i stambene kredite za penzionere i zaposlene s primanjima do 100.000 dinara
- Izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata
- Cena metra drveta za ogrev za socijalno ugrožene kategorije biće snižena za 15% i umesto 5.269 koštaće 4.470 dinara
- Popust na struju koji će se sastojati iz dva dela: 5% za redovno plaćanje računa i dodatnih 5% za energetski ugrožene kupce za koje će ostati nepromenjena granica za ulazak u crvenu zonu
Prema njegovim rečima, treba videti koliko će sve ovo trajati i kako će se trgovci ponašati posle šest meseci ako mera ne bude produžena.
- Čuli smo da će ova uredba imati rok od šest meseci. Pitanje je da li će ona posle tog roka biti produžena ili će trgovci, ako se uredba ne produži, iskoristiti prostor koji im je dat i ponovo vratiti cene da nadoknade to što su propustili - upozorava Nikolić.
S obzirom na to da na nekim proizvodima marža nije bila ni 20 procenata, koliko je, prema najavljenoj uredbi, sada dozvoljeno, Zoran Nikolić iz NOPS naglašava da potrošači ne treba da se iznenade ako od 1. septembra neki proizvodi poskupe.
- Na nekim proizvodima nisu bile velike marže, na piletini, na primer. Pitanje je da li će trgovac koji je planirao svoju dobit, a sada mora da se prilagodi ovim merama, podići cene onih proizvoda na kojima je marža bila ispod 20 odsto i da na taj način nadoknadi gubitak. Smisao trgovine svuda u svetu je kupi jeftino, prodaj skupo i zato se ne bih iznenadio da cena nekih proizvoda bude veća - kaže Nikolić i dodaje da će se tek kada prođe vreme videti da li su mere imale prave efekte ili će trgovci naći način da nadoknade gubitke.
Da su nove mere države za bolji život građana dobrodošle penzionerima, za Kurir potvrđuje i Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije.
Konkretne olakšice
- Ova naša krovna penzionerska organizacija bila je u toku s tim aktivnostima i mi smo u startu to podržali, pogotovo ovaj deo koji se odnosi na naše najstarije sugrađane jer će u znatnoj meri olakšati njihov položaj. To se naročito odnosi na penzionere s penzijama do prosečne, koja iznosi nešto preko 50.000 dinara. Imamo informacije s terena da je ogroman broj penzionera podržao te mere, koje treba da startuju od 1. septembra. Kada je reč o kreditnim olakšicama, procenjujemo da će i to u određenoj meri da olakša penzionerima. Mnogi kupuju ogrevno drvo i ugalj na rate, pa će im sigurno i u toj oblasti pomoći. Naravno, i za ostale potrebe gde mora da se podiže kredit, jer je sniženje kamatnih stopa sigurno olakšanje, penzioneri će i to zdušno podržati. Pošto ide poskupljenje struje u dogovoru sa MMF, i ovo dodatno smanjenje i olakšice za struju, jer neke olakšice penzioneri i sad imaju, popraviće im materijalni položaj - ističe Savić.