Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

- Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da je više faktora zajednički uticalo da cene hrane, posebno neprerađene, na domaćem tržištu ubrzaju rast prethodnih meseci. To su pre svega rast cena pojedinih prehrambenih sirovina na svetskom tržištu i nepovoljne vremenske prilike u dosadašnjem periodu godine, uz smanjene zalihe poljoprivrednih proizvoda

iz prethodne godine zbog prošlogodišnje suše - saopštila je Narodna banka Srbije.

Iz NBS dodaju i da su, kao posledica rasta svetske cene nafte nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, u junu povećane i cene naftnih derivata.

- Pomenuti faktori su u najvećoj meri uticali i da ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji, nakon usporavanja u maju na 3,8%, ubrza u junu na 4,6%. Procena Narodne banke Srbije jeste da bi međugodišnja stopa inflacije i do kraja ove godine mogla da nastavi da se kreće oko gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja (3 ± 1,5%), dok bi tokom naredne godine trebalo postepeno da uspori - naovdi se u saopštenju.

Obrazlažući odluku Izvršni odbor je istakao da je neophodna opreznost u vođenju monetarne politike.

- Neizvesnost u međunarodnom okruženju, iako nešto manja, još uvek je veoma izražena. To se pre svega odnosi na buduće trgovinske politike vodećih svetskih ekonomija, kao i geopolitičke tenzije. Iako su pojedine zemlje postigle sporazume o carinama sa SAD još su

prisutna brojna pitanja u vezi sa sprovođenjem postignutih dogovora. Nakon proglašenja primirja na Bliskom istoku svetske cene nafte i prirodnog gasa su smanjene. Međutim, značajan rizik za njihov rast i dalje predstavljaju geopolitičke tenzije. Oprezan pristup su u julu imale i vodeće centralne banke, Evropska centralna banka i Sistem federalnih rezervi (FED), koje nisu menjale nivoe svojih kamatnih stopa - ističu iz NBS.

Mapominju i da je, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju imao istu dinamiku kao u prvom tromesečju i iznosio je 2% međugodišnje, što je ispod očekivanja Narodne banke Srbije.

- Smanjeno investiciono i potrošačko poverenje, kao posledica nepovoljnog delovanja faktora iz međunarodnog okruženja, ali i protesta i blokada u zemlji, više se odrazilo na privredni rast nego što se prvobitno pretpostavljalo. Slično prethodnim tromesečjima, rast bruto domaćeg proizvoda, prema našoj proceni, bio je vođen uslužnim sektorima, a zatim prerađivačkom industrijom, gde se vide efekti investicija u automobilsku industriju, dok je u suprotnom smeru delovala smanjena aktivnost u građevinarstvu i energetici. Ipak, Izvršni odbor očekuje da će u nastavku godine ekonomska aktivnost ubrzati, čemu će prvenstveno doprineti započeto ubrzanje proizvodnje u automobilskoj industriji, kao i realizacija infrastrukturnih projekata predviđenih programom „Srbija Ekspo 2027”.- naglašavaju u centralnoj banci.

Pored toga, Izvršni odbor ocenjuje da se merama monetarne politike – održanom relativnom stabilnošću deviznog kursa i povoljnijim uslovima kreditnog finansiranja, koje je rezultiralo dvocifrenim rastom kreditne aktivnosti prema sektoru privrede i stanovništva (od 10,8% međugodišnje u junu) – obezbeđuje podrška koja omogućava ubrzanje privrednog rasta.

- Izvršni odbor će nastaviti da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi od sastanka do sastanka u zavisnosti od podataka koji budu pristizali, izgleda u kretanju inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike. Istovremeno, prilikom donošenja odluka Izvršni odbor će voditi računa da se obezbedi očuvanje finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta - objašnjavaju u NBS.