"RATE ZA STAMBENE KREDITE MANJE ZA 160 EVRA!" Gavrilović: Mere su morale da se preduzmu, da bi se PLJAČKANJE BANAKA ZAUSTAVILO

Od početka godine oni koji otplaćuju kredite mogli su da primete da im je rata osetno veća zbog rasta euribora. Ono što međutim mnogi ne znaju to je da je veći deo tog povećanja otišao na otplatu kamate, dok se glavnica sporije otplaćuje. Zato i ne čudi podatak Narodne banke Srbije da su banke samo u prvoj polovini ove godine ostvarile profit od neverovatnih 607 miliona evra.

U poređenju sa istim periodom prošle godine to je rast profita od preko 90%!!! Iz Narodne banke još navode i da je veći deo tog profita ostvaren iz kamata. Situacija je toliko alarmantna da se juče desilo nešto što je malo ko oćekivao, Narodna banka Srbije je počev od oktobra, ograničila nominalnu kamatnu stopu na stambene kredite na 4%. Predviđa se da će rate kredita biti manje za 10, do čak 25%.

O ovoj meri Narodne banke, ali i o i dalje nepovoljnim uslovima po građane govorio je Dejan Gavrilović, iz udruženja Efektiva, u emisiji Puls Srbije.

- Ova reakcija banke je veoma važna, iako diskriminiše određeni broj korisnika i nije sve obuhvatila na pravi način. Ona jeste dobra. Mi smo uradili analizu kamatnih stopa za zemlje bivše Jugoslavije pre jedno desetak dana. Došli smo do saznanja da je fiksna kamatna stopa na stambene kredite u zemljama poput BiH, Slovenije, Makedonije, Hrvatske od 4 do 4 i po odsto. U Srbiji su u tom trenutku promenljive kamatne stope od 7 do 7 i po odsto, a fiksne od 7 i po pa na gore - rekao je Gavrilović.

- Mi smo to tada javno objavili i pozvali smo Narodnu banku Srbije da reaguje. Uglavnom su svi mediji to preneli. Sutradan je NBS reagovala saopštenjem da su oni uradili dovoljno na zaštiti korisnika i da nemaju nameru da rade bilo šta osim toga što su navodno uradili. Dakle, pre 10 dana rekli da neće da urade ništa, tako da je i ova vest za mene bila poprilično iznenađenje - naveo je Gavrilović.

- Ja stvarno ne znam šta je pozadina donošenja ovakve odluke kad su pre 10 dana govorili da ih ne zanima ništa. Čak je i guvernerka govorila o tome zašto bi pomagali ljudima koji imaju stambene kredite, nasuprot ljudi koji ostali da žive kod svojih roditelja. Dakle, tražio se razlog da se ne pomogne, a sada imamo odluku koja će pomoći dobrom delu korisnika kredita. Odluka je dobra i smanjiće rate kredita. Pravio sam juče računicu gde je ostatak duga 80.000 evra, na preostalih 20 godina, rata pada sa 620 evra na 490 evra. To je 130 evra manje - otkrio je Gavrilović i dodao:

- Nažalost, napravljena je ta neka razlika između građana koji su uzeli kredite do 30. juna prošle godine i posle toga. Mada nije ni tu velika razlika kolika je kod onih građana koji su potpisivali ugovore sa fiksnom kamatnom stopom. Imali smo banke koje su imale ugovore, gde se kamatna stopa menja na svake 3 godine. Tako da smo imali određene banke čiji su klijenti pre jedno mesec dana ili 15 dana prihvatili fiksnu kamatnu stopu. Pa su oni ovom odlukom poprilično diskriminisani, ali eto ipak postoji dobar deo građana kojim će ova odluka dosta da pomogne pa makar i na tih 15 meseci.

- Stalno pričam da ove državne institucije ništa ne preduzimaju. Sada je doneta neka mera, međutim, ona nije konačna. U Hrvatskoj je doneta odluka da su ograničene kamatne stope na stambene kredite na 3.8% i nema preko toga i odnosi se na sve. Banke su kod nas napravile profit od 700 miliona evra, a prošle godine su imale 400 miliona evra profit. Dakle ove godine su imale 300 miliona evra rasta. Zašto? To je sve na kamatama. Banke kupuju novac od građana i prodaju ga drugim građanima putem kredita. Dakle, kupuju po 1 i po odsto, a prodaju ga po 7 i po odsto. Očigledno je da je NBS u kombinaciji svih ovih informacija koje smo dali, da je moralo da dovede do toga da se ipak neka mera preduzme kako bi se to pljačkanje od banaka zaustavilo - zaključio je Gavrilović.

