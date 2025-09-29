Slušaj vest

Glavni cilj istraživanja "Tradicionalna porodična proizvodnja rakije deo kulturnog identiteta Bajine Bašte" je da se, na naučnim temeljima, ispitaju činjenice o tome kako je proizvodnja rakije, pre svega šljivovice postala običaj, porodična tradicija, kako su se prenosila znanja, veštine, umeće, porodične vrednosti sa generacije na generaciju, kako je taj običaj i porodična vrednost sve više rastao.

Osvojili sve moguće nagrade

Ustanovljeno je da porodica Bogdanović, poreklom iz Krivaje, a koja danas u Kostojevićima proizvodi Staru Sokolovu, to radi najduže.

Iako je, u istoriji Sokolskog kraja bilo još pokušaja da se sa porodične proizvodnje krene u osvajanje tržišta, Stara Sokolova je najdalje otišla.

U trideset godina svog postojanja osvojili su sve moguće nagrade, a pre manje od mesec dana i četiri najveće nagrade na američkom tržištu USA ratings 2025 i nagradu za najbolju voćnu rakiju.

"Sokolski kraj i sela Bajine Bašte su bogom dana za proizvodnju šljivovice i rakije. U Sokolskom kraju raste za rakiju najbolja šljiva, ali tu žive i potomci onih koji su krajem početkom 19. veka krenuli da sade šljivu i proizvode rakiju. Tako je i moj navrv deda Savo Boganović to započeo, a tako je i nakon njega to činilo još šest generacija Bogdanovića", rekao je za RINU Radisav Bogdanović, osnivač Stare Sokolove, koja ove godine slavi 30 godina od početka rada.

Kulturno dobro

UNESCO je pre nešto više od dve i po godine proglasio tradicionalnu proizvodnju rakije svetskim nematerijalnim kulturnim nasleđem i može se slobodno reći da je rakija kulturno dobro. Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić istakao je značaj ovog projekta za razvoj turizma u Bajinoj Bašti.

"Proizvodnja rakije je deo kulturnog identiteta Bajine Bašte, zato će Opština i Turistička organizacija biti nosioci više aktivnosti u promociji ove kulturne vrednosti Bajine Bašte", rekao je na susretu sa novinarima u Kostojevićima, Milenko Ordagić, predsednik opštine Bajina Bašta.

Dr Nevena Milanović Minić i dr Bogdan Dražeta, sa Katedre za antropologiju i etnologiju, Filozofskog fakulteta su istakli da će u istraživanju koje sprovode, ispitanici biti članovi porodica koji najduže proizvode rakiju, pre svih, šljivovicu.

Uz rakiju i priče

"Jedan od ciljeva istraživanja je da se antropološkim metodama ispričaju i narativi, priče o starim predmetima koji su služili, možda i služe još, u proizvodnji rakije, istakla je dr Nevena Milanović – Minić.

Ovo istraživanje je deo šireg projekta koji ima krajnji cilj da u Etnografskom muzeju u oktobru 2026. ima izložbu o tradicionalnoj proizvodnji rakije u Srbiji.

"Tako da ćemo na Izložbi predstaviti i mnogo narativa i priča koje ćemo pronaći tokom istraživanja za svaki stari predmet koji će biti izložen u Muzeju", rekao je direktor Projekta dr Predrag Vujović iz P.R.A.