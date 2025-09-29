Slušaj vest

Vreme je za prvi komunikacijski program Next Media Team! Jedna od najprestižnijih agencija u regionu, prepoznata po kvalitetu, vrhunskim klijentima i inovacijama na tržištu, New Media Team, odlučila je da na veoma zanimljiv način otvori vrata svojih kancelarija studentima završnih godina i mladima do 25 godina sa završenim fakultetom.

Kreiran je jedinstven program na našem tržištu, koji će se baviti komunikacijama, organizacijom događaja i kreiranjem sadržaja, trajaće osam nedelja, biće potpuno besplatan, a najbolji će da dobiju priliku za zaposlenje u New Media Team i da se bave poslom o kom mnogi maštaju.

„Rok za prijave je 10. oktobar, što znači da nije ostalo još mnogo vremena. Zato pozivam sve one koji su zainteresovani da nam se pridruže u programu da to učine što pre, jer je broj mesta ograničen”, ističe Nebojša Mandrapa, partner u agenciji New Media Team.

Predavanja počinju 27. oktobra, održavaju se tri puta nedeljno u trajanju od sat vremena, a program se završava 15. decembra, kada će natalentovaniji moći da se u punom kapacitetu pridruže timu iskusnih profesionalaca iz ove agencije.

Foto: Promo

„Program je interaktivan i kreiran da se tokom osam nedelja savladaju najvažnije komunikacijske oblasti koje bi početnici u našem poslu trebalo da znaju. Prenećemo osnovna znanja o odnosima sa javnošću, ulozi agencije i odnosima sa medijima, kao i svim drugim važnim PR segmentima, uključujući i najzanimljivije studije slučaja. Radićemo na kreiranju svih komunikacijskih materijala koji se na dnevnoj bazi proizvode u agenciji. Ideja je da zajednički stvaramo, da na praktičnim primerima iskuse kreiranje sadržaja. Učićemo o strateškom pristupu, kreiranju planova i kampanja, vodićemo ih korak po korak kroz nastanak komunikacione strategije. Mlade danas jako zanima event i digital i dobar deo edukacije će biti usmeren i u tom pravcu. Program je zamišljen tako da polaznici mogu da izdvoje vreme u skladu sa svojim obavezama, da im bude zanimljivo, i da mogu odmah nakon toga da počnu da rade na juniorskim pozicijama“, dodaje Mandrapa.

Agencija New Media Team je usmerena ka obrazovanju kadrova i prenošenju znanja, pa je i kreiranja ovog programa bio logičan korak dalje.

„Za nas je suština u tome da znanje delimo i budemo mentori koji inspirišu ljude da vole ovaj posao i rade ga sa strašću. Na ovaj način pristupamo ljudima koji su već deo našeg tima i stalno smo usmereni na njihov rast. Sa druge strane, iskustvo nam je pokazalo da su članovi našeg tima koji su prve korake napravili u agenciji, uz zajednički rad, učenje i podršku, izrasli u izuzetne profesionalce. Verujemo da je uspeh u tome da mladima posvetimo vreme, znanje i pažnju, i da strpljivo pratimo njihov razvoj. Kad god smo primenili ovaj pristup, rezultat su bili vrhunski stručnjaci spremni za velike izazove”, zaključuje Mandrapa, stručnjak koji se istakao u ličnom PR i brend PR, posebno u oblasti sporta.

Kandidati će proći test opšte informisanosti i engleskog jezika i njih 15 ulazi u program, koji počinje 27.oktobra i traje do 15. decembra ove godine. Svi mogu da se prijave putem maila na office@newmediateam.rs (subject NextMT). Neophodno je da svi koji su zainteresovani za program pošalju motivaciono pismo, nakon čega će biti obavešteni o svim detaljima.