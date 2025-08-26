Uredba predsednika Aleksandra Vučića stupa na snagu od ponedeljka, te već od tada možete da očekujete niže cene na rafovima trgovinskih lanaca.

Slušaj vest

Od ponedeljka, građane će na rafovima dočekati niže cene osnovnih životnih namirnica, proizvoda za ličnu higijenu i kućnu hemiju, jer će od 1. septembra trgovačke marže na više od 3.000 artikala biti ograničene na najviše 20 odsto.

Ova odluka je deo paketa ekonomskih mera koje država uvodi radi podizanja životnog standarda. Mera obuhvata 23 grupe proizvoda u okviru 24 najveća trgovinska lanca. Do sada su prosečne trgovačke marže iznosile između 32 i 45,2 odsto, pa se očekuje da će novim ograničenjem maloprodajne cene u proseku biti niže oko 15 odsto, iako to ne znači da će baš svaki proizvod pojeftiniti u istom procentu.

Uredba kojom se limitiraju trgovačke zarade na najviše 20 odsto biće usvojena tokom ove nedelje i važiće šest meseci, uz mogućnost produžetka. Za razliku od akcije „Bolja cena“, koja je kratko trajala i odnosila se samo na ograničen broj artikala pojedinih proizvođača, sada se ograničenje primenjuje na čitave grupe proizvoda.

Trgovci su dužni da nove marže unesu u sistem i usklade cene, što je tehnički posao koji se može završiti u jednom danu. Ministarstvo trgovine očekuje da cene već od ponedeljka budu jasno obeležene na rafovima, ali zbog manjka radnika i obima posla, u prvim danima septembra biće tolerisano ukoliko sve etikete ne budu odmah zamenjene. Ipak, potrošačima će nove cene važiti na kasi, jer će sistem biti ažuriran. Ministarstvo najavljuje strogu kontrolu sprovođenja mera.

Ministarka trgovine Jagoda Lazarević istakla je da je prilikom izrade ovog plana primenjen drugačiji pristup, zasnovan na detaljnoj analizi marži.

- Ovog puta obuhvat je znatno širi, jer građanima moraju biti dostupni pristupačniji proizvodi ne samo poput hleba i jaja, već i mesa, dečjih pelena, konditorskih proizvoda, kućne hemije, sredstava za higijenu i drugih potrepština - navela je Lazarevićeva i dodala:

- Očekujem da će broj artikala biti i veći od 3.000, jer je ta cifra određena na osnovu jednog velikog lanca.

Govoreći o visini marži, ministarka je posebno izdvojila pekarske proizvode, kao i konditorske artikle, gde su, kako kaže, marže nerazumno visoke.

- Reč je o osnovnim namirnicama, a ne o luksuzu. Čokolade, kafa, proizvodi od kakaoa, iako su sirovine poskupele, trgovci često dodatno i višestruko povećaju krajnju cenu - naglasila je ona.

Trgovci će od 1. septembra morati da dostave Ministarstvu cenovnike za sve proizvode obuhvaćene uredbom, a kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe, tražiće se i uporedni presek cena od 1. avgusta, kada su mere najavljene.

Na tvrdnje pojedinih predstavnika trgovinskih lanaca da će mere izazvati nestašice i podstaći sivu ekonomiju, ministarka odgovara da takvi scenariji nisu realni.

- Strogo će biti propisano koje količine robe moraju biti obezbeđene radi stabilnog snabdevanja. A što se tiče manjih trgovaca, oni ovom merom nisu ni obuhvaćeni - naglasila je ona.

Pored ograničavanja trgovačkih marži, među merama za poboljšanje standarda su i ograničenje kamata na kredite, popusti na račune za električnu energiju, kao i niže cene ogrevnog drveta za socijalno ugrožene građane.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beograd Veljko Mijušković, ocenjuje da su ove mere korisne za sve potrošače, a ne samo za one najugroženije.

- Ne verujem da će to odvratiti strane trgovinske lance od poslovanja u Srbiji. Podsetiću da su pojedini lanci, kada su dolazili na naše tržište, nudili znatno niže cene, a zatim ih ubrzo prilagodili lokalnim uslovima. Zato je važno da država postavi jasna pravila - rekao je Mijušković.

Stručnjak za menadžment državne uprave, Mihajlo Rabrenović, smatra da je reč o sveobuhvatnom paketu mera koje mogu doneti stvarno olakšanje građanima.

- Tokom pandemije korone, nekoliko najvećih trgovinskih lanaca podiglo je svoje marže i ostvarilo ogromne profite, što se vidi i u njihovim finansijskim izveštajima. To jasno pokazuje da prostora za ovakve mere ima - zaključio je Rabrenović.