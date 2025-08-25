"GRAĐANI ĆE PRIMETITI OSETNU RAZLIKU U CENAMA" Detaljna analiza ekonomskih mera: Država time utiče povoljno na budžete porodica!
Predsednik Aleksandar Vučić najavio je juče nove ekonomske mere koje bi trebalo da donesu niže cene i olakšaju život građanima. Najpre, trgovačke marže biće ograničene na 20% za čak 3.000 proizvoda u 23 kategorije — od osnovnih životnih namirnica do kućne hemije i hrane za bebe.
Pored toga, uvode se istorijski najniže kamate: Maksimalno 7,5% za kredite, a u Poštanskoj štedionici svega 5,99%, sa mogućnošću refinansiranja postojećih zajmova bez dodatnih troškova. Kako je rečeno, cilj je da građani imaju više novca, da se spuste cene i poveća kupovna moć.
Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije pričali o merama države bili su Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, prof dr Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS i Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine.
Tomić je ocenila mere koje se tiču marži za trgovinske lance:
- To će se i te kako osetiti na kraju meseca u kućnom budžetu. Mi u Skupštini Srbije vršimo određeni nadzor nad komisijom za zaštitu konkurencije. Iako je vrlo teško, komisija je ipak uvek reagovala kada su u pitanju trgovinski lanci jer su oni u tom, kako mi nazivamo, dogovornom odnosu. Te marže su oni držali gotovo podjednako, a čak su plaćali određenu vrsti kazni zarad tog profita, ali sada je država shvatila da bi trebalo da se završi sa tim monopolom i tako smo zaštitili i one najmanje prodavnice i preduzetnike u manjim mestima kada je u pitanju trgovina. Građanin kada uđe u prodavnicu, osetno će primetiti cenu koju je plaćao pre i koju plaća sada i kroz kućni budžet će da vidi razliku.
Mirkulovski se osvrnuo na povoljne stambene kredite:
- Kada dolazimo do povoljnijih nekretnina, veća je mogućnost da kupite nepokretnost. Kamata je samo vrh ledenog brega, morate da vidite koliku ćete cenu platiti, a uz to imate učešće, kao i ostale troškove. Mislim da je najvažnije da se sagleda ta šira slika, a ne samo kamate, pa možemo da zaključimo da ova mera neće nešto uticati na cene nekretnina. U ovom trenutku nema indicija da će cene padati, a to je jer nema dovoljno građevinskih dozvola, nema dovoljno nepokretnosti na tržištu, razni faktori utiču na te cene, i ne samo u Srbiji, već u Evropi.
Papović se nadovezao na temu, pa rekao:
- Sasvim sigurno ovo može da utiče na inflaciju i povećanje kupovne moći. Međutim, znamo mi koliko je duga procedura za nove zakone, ide javna rasprava i svašta nešto. Vlada može da donese uredbu da su trgovci u obavezi da dnevno iskazuju cenu na svojim zvaničnim sajtovima. Dakle, ne treba da čekamo novi zakon. Tražimo da ovo bude dogoročno rešenje, takvo će i biti, trgovci zarađuju milione evra.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
NAJČEŠĆE GREŠKE PRI KUPOVINI NEKRETNINE: