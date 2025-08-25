Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je juče nove ekonomske mere koje bi trebalo da donesu niže cene i olakšaju život građanima. Najpre, trgovačke marže biće ograničene na 20% za čak 3.000 proizvoda u 23 kategorije — od osnovnih životnih namirnica do kućne hemije i hrane za bebe.

Pored toga, uvode se istorijski najniže kamate: Maksimalno 7,5% za kredite, a u Poštanskoj štedionici svega 5,99%, sa mogućnošću refinansiranja postojećih zajmova bez dodatnih troškova. Kako je rečeno, cilj je da građani imaju više novca, da se spuste cene i poveća kupovna moć.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije pričali o merama države bili su Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, prof dr Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS i Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine.

Tomić je ocenila mere koje se tiču marži za trgovinske lance:

- To će se i te kako osetiti na kraju meseca u kućnom budžetu. Mi u Skupštini Srbije vršimo određeni nadzor nad komisijom za zaštitu konkurencije. Iako je vrlo teško, komisija je ipak uvek reagovala kada su u pitanju trgovinski lanci jer su oni u tom, kako mi nazivamo, dogovornom odnosu. Te marže su oni držali gotovo podjednako, a čak su plaćali određenu vrsti kazni zarad tog profita, ali sada je država shvatila da bi trebalo da se završi sa tim monopolom i tako smo zaštitili i one najmanje prodavnice i preduzetnike u manjim mestima kada je u pitanju trgovina. Građanin kada uđe u prodavnicu, osetno će primetiti cenu koju je plaćao pre i koju plaća sada i kroz kućni budžet će da vidi razliku.

Mirkulovski se osvrnuo na povoljne stambene kredite:

- Kada dolazimo do povoljnijih nekretnina, veća je mogućnost da kupite nepokretnost. Kamata je samo vrh ledenog brega, morate da vidite koliku ćete cenu platiti, a uz to imate učešće, kao i ostale troškove. Mislim da je najvažnije da se sagleda ta šira slika, a ne samo kamate, pa možemo da zaključimo da ova mera neće nešto uticati na cene nekretnina. U ovom trenutku nema indicija da će cene padati, a to je jer nema dovoljno građevinskih dozvola, nema dovoljno nepokretnosti na tržištu, razni faktori utiču na te cene, i ne samo u Srbiji, već u Evropi.

Papović se nadovezao na temu, pa rekao:

- Sasvim sigurno ovo može da utiče na inflaciju i povećanje kupovne moći. Međutim, znamo mi koliko je duga procedura za nove zakone, ide javna rasprava i svašta nešto. Vlada može da donese uredbu da su trgovci u obavezi da dnevno iskazuju cenu na svojim zvaničnim sajtovima. Dakle, ne treba da čekamo novi zakon. Tražimo da ovo bude dogoročno rešenje, takvo će i biti, trgovci zarađuju milione evra.

