Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat

Da bi se znalo koliko koji proizvod košta u nekoj prodavnici na našem tržištu više nije neophodno ići od radnje do radnje jer su ti podaci sada dostupni na Nacionalnoj platformi za praćenje cena u trgovinskim lancima.

Po rečima predstavnice Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Sandre Dokić, zahvaljujući ovoj platformi građanima je omogućeno da pronađu najpovoljniju kupovinu, a trgovcima je pružena prilika da međusobno prate i upoređuju cene.

Pristup ovoj platformi veoma je jednostavan – preko sajta Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, klikom na baner Cenovnici po uredbi. Nakon toga građani su u prilici da vide ponudu i cenovnike 27 trgovinskih lanaca, odnosno mogu da biraju trgovinski lanac, kategoriju proizvoda, proizvod, brend i cenu, kao i da porede cene u trgovinskim lancima.

Praćenje i proizvoda na akcijama

Uz svakodnevno praćenje cena građani mogu da vide i koliko je svake nedelje proizvoda na akciji, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljnije, pošto su na platformi javno dostupni cenovnici koje trgovci nedeljno dostavljaju resornom ministarstvu, u skladu s obavezama propisanim Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe.

Cene hrane, pića i duvana drastično su skočile Foto: Shutterstock

Za sada se na Nacionalnoj platformi za praćenje cena ne mogu videti uporedne cene određenog proizvoda u svim trgovinskim lancima, odnosno potrebno je pogledati ponudu i cenovnike svakog lanca posebno, ali su nadležni ukazali da će se raditi na tome da se pretraga obavlja po konkretnom proizvodu u svim lancima.

Trgovci su na uvid javnosti ponudili cene za veliki broj proizvoda različitih proizvođača pa građani mogu da pronađu mnoge koji im trebaju i odaberu cene koje im najviše odgovaraju. Ukoliko građani primete razliku između cena prikazanih na platformi i onih u prodavnici, to mogu da prijave. Tržišna inspekcija će proveriti svaku prijavu i kontrolisati eventualna kršenja.

Kada se pretražuju i ponuda i cene od lanca do lanca jasno je da se, kao i prilikom obilaska radnji, može dosta uštedeti, odnosno potrošiti više novca.

Pošto je u ponudi ista roba različitih proizvođača, cene se razlikuju i zbog toga, pa se, recimo, kilogram pilećeg filea u Univereksportu može kupiti za oko 720 dinara i naviše, a za 100 grama kafe treba izdvijiti oko 140 dinara pa naviše.

Za kupovinu istih proizvoda u Merkatoru potrebno je izdvojiti od oko 650 dinara na naviše, odnosno od oko 135 dinara pa naviše, a u Maksiju cena filea staje od oko 800 dinara, a pakovanje kafe od 100 grama je najmanje 190 dinara.

Mnogi proizvodi jeftiniji od početka uredbe

Za efekte primene Uredbe o trgovinskim maržama, ukazala je Sandra Dokić, najbolji pokazatelj je pad inflacije.