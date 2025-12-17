Slušaj vest

Ovo je danas najavio Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, na sastanku u PKS sa delegacijom Katara koja boravi u radnoj poseti Beogradu.

„Katar veb samit” je jedna od najvećih tehnoloških konferencija u tom delu sveta na kojoj se očekuje oko 30.000 učesnika iz preko 120 zemalja, uključujući investitore i startape iz celog sveta.

Foto: Boban Ristić

Čadež je na sastanku istakao da Srbija godinama beleži rast IKT sektora, izvoz softvera koji premašuje 5 milijardi evra, te da naša zemlja sa oko 6,5 miliona stanovnika danas predstavlja važan evropski inovacioni i startap hab.

„Želeo bih da pripremimo Memorandum o saradnji, kao i da dogovorimo dobar ‘matchmaking’ proces za tech-kompanije i inovativne firme koje idu u Katar“, rekao je Čadež na sastanku i istakao da se kroz učešće naših startapa na ovom samitu snažnije povezuju Evropa, države Zaliva, Azije i Afrike.

Foto: Boban Ristić

Čadež je istakao da je Srbija snažna svetska baza znanja, posebno u sektoru inženjerskih rešenja i tu, kako je rekao, vidi veliku priliku za saradnju.

„Važno je da zajedno napravimo ‘softlending’ platformu za povezivanje kompanija na Samitu kako bismo povezali startape i ulagače, investicioni kapital“, rekao je Čadež.

Predstavnici delegacije Katara istakli su da Web Summit vide kao globalnu poslovnu platformu koja povezuje Evropu, zemlje Zaliva i Afriku, sa fokusom na konkretne rezultate i kvalitetno poslovno umrežavanje.

Foto: Boban Ristić

Veće interesovanje za Srbiju usledilo je nakon nastupa srpske delegacije na Web summitu u Lisabonu, rečeno je na sastanku.

Duha Al Buhendi, direktorka odeljenja za digitalno društvo i digitalne veštine u Ministarstvu za komunikacije, informacije i tehnologiju i zamenik predsedavajućeg organizacionog odbora Web Summit Katara, naglasila je da će Samit biti nova prilika za umrežavanje srpskih, katarskih, ali i kompanija iz celog sveta, uz organizovane pitching sesije, B2B i B2G sastanke, kao i kroz posete tehnološkim parkovima i industrijskim zonama.

Delegacija Katara predstavila je i podsticajne programe i mehanizme podrške namenjene startapima, scale-up kompanijama i velikim tehnološkim sistemima, kao i mogućnosti za povezivanje sa katarskim inovacionim, istraživačko-razvojnim i tehnološkim ekosistemom.

Foto: Boban Ristić

Nakon sastanka održana je prezentacija Razvojne agencije Srbije (RAS) o poslovnom ambijentu i mogućnostima investiranja u Srbiji, kao i prezentacija o inovacionom ekosistemu naše zemlje.

Na sastanku su učestvovali i Soud Ahmed Al Boinin, direktor odeljenja za studije i strateško planiranje u Državnoj kancelariji za komunikacije i generalni sekretar organizacionog odbora Web Summit Katara, Ahmed Al Hajki, savetnik za odnose sa investitorima (Invest Qatar), Mubarak Ali Al Mari, PR koordinator iz Državne kancelarije za komunikacije, kao i Nebojša Bjelotomić, savetnik predsednika PKS, i Ana Stojanović, rukovodilac Centra za Bliski istok i Afriku PKS.