Slušaj vest

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga je danas svečanom dodelom nagrada za poslovnu 2025. godinu, obeležila Dan komore.

Svečanoj dodeli nagrada, prethodila je Sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

750DB411.jpg
Foto: RPK Šumadije i Pomoravlja

"Na sednici je posebno naglašeno da je ukupna spoljnotrgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomoravskog okruga u prvih deset meseci 2025. godine iznosila oko 4 milijarde evra, uz ostvaren rast izvoza od 38%. Najveći rast izvoza ostvarila je privreda Grada Kragujevca, gde je izvoz od 1,35 milijardi evra, dupliran u odnosu na isti period prethodne godine. Istaknuto je da je iznos spoljnotrgovinskog suficita privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prvih deset meseci ove godine u iznosu 653 miliona evra, rekordan", navode iz RPK Šumadije i Pomoravlja.

U svečanom delu sednice, dodeljena su priznanja za poslovnu 2025. godinu.

FD19EADE.jpg
Foto: RPK Šumadije i Pomoravlja

Nagrada za poseban doprinos razvoju privrede regiona dodeljena je privrednim društvima Feka Automotive d.o.o. Ćuprija, Vodéna d.o.o. Kragujevac i Meggle Srbija d.o.o. Kragujevac.

Za regionalnog poslovnog lidera nagrade su dodeljene Milanu Kostadinoviću (Prvako Group iz Kragujevca) i Zlatku Petronijeviću (Inter-komerc iz Rače).

Dobitnici jubilarnih nagrada Privredne komore Srbije sa ovog područja su Forma ideale (za 30 godina poslovanja), dok su za 20 godina poslovanja jubilarna priznanja dobili Nova Sicilijana, Šumadija sajam, Gumel pumpe i Udruženje odgajivača goveda "Šumadija".

Ne propustiteInfoBizVelika kompanija otkazala stotine letova, piloti ni na vidiku: Putnici zarobljeni na aerodromu jer nema ko da ih preveze do destinacije
SAD Aerodrom otkazani letovi
InfoBizAko stane NIS, oni uskaču u pomoć: Važan sastanak u Ministarstvu rudarstva i energetike, postignut ključan dogovor
NIS Petrol benzinska pumpa (21).jpeg
InfoBizDirektor NIS-a se obratio zaposlenima: Evo šta se dešava s prodajom kompanije
Kiril Tjurdenjev NIS
InfoBizDetalji novog zakona o legalizaciji - Ovoliko će iznositi naknade, a u problemu može biti ova grupa građana! Budite oprezni
legalizacija objekata