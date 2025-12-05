RPK Šumadijskog i Pomoravskog okruga obeležila Dan komore: Svečano dodeljene nagrade za poslovnu 2025. godinu
Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga je danas svečanom dodelom nagrada za poslovnu 2025. godinu, obeležila Dan komore.
Svečanoj dodeli nagrada, prethodila je Sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
"Na sednici je posebno naglašeno da je ukupna spoljnotrgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomoravskog okruga u prvih deset meseci 2025. godine iznosila oko 4 milijarde evra, uz ostvaren rast izvoza od 38%. Najveći rast izvoza ostvarila je privreda Grada Kragujevca, gde je izvoz od 1,35 milijardi evra, dupliran u odnosu na isti period prethodne godine. Istaknuto je da je iznos spoljnotrgovinskog suficita privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prvih deset meseci ove godine u iznosu 653 miliona evra, rekordan", navode iz RPK Šumadije i Pomoravlja.
U svečanom delu sednice, dodeljena su priznanja za poslovnu 2025. godinu.
Nagrada za poseban doprinos razvoju privrede regiona dodeljena je privrednim društvima Feka Automotive d.o.o. Ćuprija, Vodéna d.o.o. Kragujevac i Meggle Srbija d.o.o. Kragujevac.
Za regionalnog poslovnog lidera nagrade su dodeljene Milanu Kostadinoviću (Prvako Group iz Kragujevca) i Zlatku Petronijeviću (Inter-komerc iz Rače).
Dobitnici jubilarnih nagrada Privredne komore Srbije sa ovog područja su Forma ideale (za 30 godina poslovanja), dok su za 20 godina poslovanja jubilarna priznanja dobili Nova Sicilijana, Šumadija sajam, Gumel pumpe i Udruženje odgajivača goveda "Šumadija".