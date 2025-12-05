"Na sednici je posebno naglašeno da je ukupna spoljnotrgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomoravskog okruga u prvih deset meseci 2025. godine iznosila oko 4 milijarde evra, uz ostvaren rast izvoza od 38%. Najveći rast izvoza ostvarila je privreda Grada Kragujevca, gde je izvoz od 1,35 milijardi evra, dupliran u odnosu na isti period prethodne godine. Istaknuto je da je iznos spoljnotrgovinskog suficita privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prvih deset meseci ove godine u iznosu 653 miliona evra, rekordan", navode iz RPK Šumadije i Pomoravlja.