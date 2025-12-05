Slušaj vest

Rekordna proizvodnjaelektrične energije iz vetra u Nemačkoj i visoke temperature snižavaju cene struje u toj zemlji.

Prema prognozi, Nemačka će početkom sledeće nedelje zabeležiti rekordnu proizvodnju električne energije iz vetra od 53 gigavata (GW), što znači da će vetroelektrane u tom trenutku proizvoditi dovoljno struje da pokriju skoro sve potrebe u državi.

Pored toga, u Nemačkoj se očekuje toplo vreme, sa temperaturama za osam odsto iznad dugoročnog proseka, što smanjuje potrebu za grejanjem i dodatno snižava cene struje, prenosi Blumberg.

Analitičari objašnjavaju da su tržišta energije ranije uključivala takozvanu zimsku premiju zbog očekivanih hladnih dana, ali sada ta premija opada jer nema zime na vidiku.

Cene električne energije na tržištu fjučersa za januar su ove nedelje na nemačkoj EEX berzi u Lajpcigu pale za više od pet odsto.

Osim Nemačke, snažna proizvodnja električne energije iz vetra očekuje se i u Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj i Belgiji.

Proizvodnja iz vetroelektrana je ipak nestabilna, tako da su zemlje prinuđene da čuvaju termoelektrane na fosilna goriva da popune praznine kada nema dovoljno vetra ili sunca.